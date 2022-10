Tajna inwazja - kogo gra Emilia Clarke? Marvel przypadkiem to ujawnił

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. youtube.com/Marvel Entertainment

Tajna Inwazja to nadchodzący szpiegowski serial Disney+, który wchodzi w skład MCU. Ma pokazać działania frakcji zmiennokształtnych Skrulli, którzy infiltrują Ziemię od lat. W obsadzie produkcji znajdują się Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir, Cobie Smulders, Olivia Colman, Killian Scott, Christopher McDonald i Carmen Ejogo. Za reżyserię serialu odpowiadają Thomas Bezucha i Ali Selim.

Gwiazda serialu Gra o tron - Emilia Clarke - również wystąpi w serialu. Wciąż nie wyjawiono w kogo wcieliła się aktorka. Ale przypadkowo pewną wskazówkę dało oficjalne konto Marvela w serwisie Tenor. Umieszczono tam GIF-a z Emilią Clark. Nazwa tego pliku brzmi "Its The Beginning Abigail Brand GIF", co może oznaczać, że aktorka gra właśnie tę postać.

Abigail Brand - kim jest postać?

W komiksach Abigail Brand jest dowódcą S.W.O.R.D., czyli odgałęzienia T.A.R.C.Z.Y. Ta organizacja zajmuje się obroną Ziemi przed zagrożeniami pozaziemskimi, takimi jak Skrulle. W przeciwieństwie do większości bohaterów, nigdy nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących jej życia osobistego, ale wiadomo, że ma około 28 lat, kiedy w komiksie rozpoczyna się Tajna Inwazja. Abigail Brand jest postacią pochodzącej z planety Axus, która po swoim ojcu-kosmicie i pochodzącej z Ziemi matce odziedziczyła gen X.

Abigail Brand

Tajna inwazja - premiera wiosną 2023 roku w Disney+.

