Tajna inwazja - serial MCU ma opis fabuły. Zdradza on ważną rzecz

fot. Marvel

Marvel opublikował na oficjalnej stronie opis fabuły serialu Tajna Inwazja, który jest tworzony dla Disney+. Informacje zawarte w tym opisie zapowiadają najważniejszy serial MCU, który ma wyróżnić się na tle poprzednich hitów ze stajni Marvel Studios.

Tajna inwazja - opis fabuły

Tak napisano na stronie Marvela:

Tajna inwazja to nowo ogłoszony serial Disney+, w którym grają Samuel L. Jackson jako Nick Fury i Ben Mendelsohn jako Skrull Talos - postacie, które po raz pierwszy poznały się w Kapitan Marvel. Serial będący crossoverowym wydarzeniem pokazuje działania frakcji zmiennokształtnych Skrulli, którzy infiltrują Ziemię od lat.

Kluczem w tym opisie jest "crossoverowe wydarzenie", które nadaje temu serialowi unikalnego charakteru. Do tej pory tego typu określenie było głównie wykorzystywane dla filmów o Avengers. To pokazuje więc, że ten serial może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju MCU i Sagi Multiwersum, która będzie opowiadana w fazach 4-6. Do tej pory w żadnym serialu tego określenia nie użyto.

W obsadzie są także Emilia Clarke, Olivia Colman, Kingsley Ben-Adir, Killian Scott, Carmen Ejogo, Cobie Smulders i Christopher McDonald.

Podczas San Diego Comic-Con tak Cobie Smulders zapowiadała serial:

- To mroczniejszy serial. Głęboko wchodzimy w postacie. Zobaczymy je z nowej perspektywy, a całość będzie ekscytującym thrillerem. Nigdy nie będziesz wiedzieć, kim są postacie na ekranie. Czy to Skrullowie? Czy ludzie? Będzie zgadywanka.

W innych doniesieniach zapowiadano klimat utrzymany w stylu filmu Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz. Obecnie trwają dokrętki. Premiera w 2023 roku.