Tajna inwazja - dlaczego uśmiercono TĘ postać? Producent podaje powód

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/Disney+

Reklama

Czekając na premierę Tajnej inwazji, fani nie mogli się doczekać powrotu duetu Nicka Fury'ego i jego prawej ręki. Nie otrzymali tego jednak na długo. Losy Marii Hill (Cobie Smulders) dobiegły końca już w 1. odcinku. Stała się pierwszą ofiarą w serialu. Producent MCU, Brian Tucker, wyjaśnił decyzję o tej śmierci w odcinku dokumentalnym Marvel Assembled: Za kulisami Tajnej Inwazji.

Tajna inwazja - dlaczego zabito Marię Hill?

Tucker wyjaśnił, że zespół musiał "naprawdę zilustrować skalę i realność zagrożenia", jakie grupa zbuntowanych Skrulli z Gravikiem na czele stanowiła dla ludzi. Aby to pokazać, nie było możliwości, aby wszystkie postacie przeżyły. To doprowadziło do podjęcia trudnej decyzji i uśmiercenia Marii Hill.

- To jest bój o planetę. To krwawa walka w parterze. W tym konflikcie będą ofiary, a to oznacza podjęcie trudnych decyzji, aby pożegnać się z ukochanymi postaciami.

Oprócz tego, Ali Selim, reżyser Tajnej inwazji, potwierdził, że Hill już nie żyje na dobre.

- Nie wiem, co się stanie z Marią Hill i Talosem. Nie żyją. Jeden został spalony, druga pochowana. Ale w MCU wszystko może się stać. Więc, gdzie ostatecznie skończą? Nie mam pojęcia.

Tajna inwazja - serial dostępny do obejrzenia na Disney+.