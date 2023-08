Tajna inwazja wprowadza do dwóch filmów MCU. W jaki sposób?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Reklama

Reżyser Ali Selim, który stał za kamerą całego serialu Tajna Inwazja, ujawnił w rozmowie z portalem screen rant, że podczas pracy dostał określone wytyczne związane z ważnymi rzeczami mającymi znaczenie dla MCU.

Tajna inwazja - znaczenie dla MCU

Filmowiec powiedział, że musiał klarownie pokazać w finale serialu, że Rhodey nie ma władzy w nogach, bo to istotny aspekt tego, co zobaczymy w filmie Armor Wars. Przypomnijmy, że bohater stracił tę władzę w filmie Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów i od tego czasu zastąpił go skrull. Jednakże reżyser dodaje w rozmowie z comicbook.com, że dokładna kwestia w tej sprawie zostanie poruszona właśnie w tym filmie. Drugim wymogiem Marvela było umieszczenie na końcu Nicka Fury'ego w kosmosie, bo to jest istotne dla filmu Marvels.

Przypomnijmy, że na ten moment Marvels zadebiutuje w listopadzie, ale nie jest jednak wykluczone, że premiera zostanie opóźniona przez przedłużający się strajk aktorów. Armor Wars nie ma daty premiery.

Tajna inwazja - drugi reżyser

Pierwotnie Thomas Bezucha miał wyreżyserować połowę serialu. Okazuje się, że musiał na ostatnią chwile zrezygnować z powodu konfliktu w terminarzu. Musiał porzucić projekt MCU na rzecz 5. sezonu Fargo. Wszystko przez różne opóźnienia w pracach przygotowawczych.