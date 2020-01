Tak może wyglądać bezramkowy telewizor Samsung 8K

W ubiegłym roku narracja telewizyjnego oddziału Samsunga skupiona była wokół rozdzielczości, firma promowała systemy inteligentnego skalowania obrazów oraz odbiorniki pracujące w 8K. Aby w tym roku zadziwić odbiorców, nie można rozmawiać wyłącznie o wysokich rozdzielczościach, trzeba zaprezentować coś ekstra. Na przykład telewizor klasy premium niemalże pozbawiony ramek.

Plotki na temat bezramkowców wypuścił w eter południowokoreański serwis The Elec, który poinformował, że wyświetlacze tego typu będą główną gwiazdą CES-owej prezentacji Samsunga. To na targach w Las Vegas korporacja ma zaprezentować światu innowacyjne telewizory 8K osadzone w ultracienkiej ramce. Plotki te mają dość solidne podstawy w faktach – już w październiku Samsung zarejestrował w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej nazwę Zero Bezel, która może odwoływać się do takich telewizorów.

Falę domysłów przecięła niemiecka witryna 4KFilme, która postawiła pokazać światu, jak będzie wyglądać wspomniany odbiornik:

Samsung 8K Zero Bezel

Redakcja upubliczniła zdjęcia, które podobno przedstawiają telewizor Samsung 8K bez ramek. Według przecieków nowe urządzenia mogą nazywać się Q900T bądź Q950T, a ich matryca będzie osadzona w obudowie tak wąskiej, że podczas oglądania nie będziemy zwracać na nią uwagi.

Korporacja ma rozpocząć produkcję bezramkowców już w lutym tego roku, a najmniejsze dostępne modele będą miały przekątną 65 cali. Na razie nie pojawiły się żadne spekulacje dotyczące ceny tych odbiorników, choć ta z pewnością będzie mocno wygórowana.