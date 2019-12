Inżynierowie Samsunga znaleźli sposób na upowszechnienie treści 8K

Aby filmy 8K miały szansę trafić do szerokiego grona odbiorców, musi zostać spełnione kilka warunków. Przede wszystkim twórcy treści powinni zacząć nagrywać materiały w wyższej rozdzielczości. Z tym nie powinno być większego problemu, ale na razie filmowcy nie zaprzątają sobie głowy tym tematem, gdyż prawdziwym wyzwaniem jest nie sama produkcja materiałów 8K, a przesłanie ich do końcowego odbiorcy.

Nad tym problemem postanowili pochylić się naukowcy z centrum badawczo-rozwojowego Samsung Research. Po miesiącach żmudnych prac udało się wypracować technologię umożliwiające strumieniowanie treści 8K bez konieczności modernizowania infrastruktury sieciowej. Dzięki nowemu kodekowi AI ScaleNet możliwe będzie przesyłanie obrazu 8K za pośrednictwem infrastruktury przystosowanej do transmisji 4K.

Przy projektowaniu AI ScaleNet wykorzystano wiedzę z zakresu technologii głębokiego uczenia do wypracowania nowatorskiej metody kompresji danych: Kwangpyo Choi i Youngo Park z Samsung Research napisali algorytm, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do kompresowania materiału 8K do rozmiarów typowych dla plików 4K. Tak przygotowana paczka danych może być transmitowana do telewizorów 8K, które dekodują informacje i wyświetlają obraz w natywnej rozdzielczości matrycy. AI ScaleNet prawdopodobnie będzie kodekiem przejściowym, który pozwoli dostosować jakość transmisji do przepustowości łącz generacji 4K. Takie rozwiązanie da dostawcom mediów czas na przystosowanie infrastruktury sieciowej do nowego standardu obrazu.

Dzięki AI ScaleNet użytkownicy będą mogli korzystać z treści w jakości 8K nawet przy niższych przepustowościach. W efekcie w okresach dużego natężenia ruchu w sieci, gdy prędkość spada, widzowie nadal mogą oczekiwać, że treść będzie prezentowana w relatywnie wyższej jakości – zauważył Youngo Park.

Prace nad nowym kodekiem wciąż trwają, a Samsung liczy na to, że dzięki niemu uda się znacząco poprawić jakość filmów i seriali, które strumieniujemy na nasze komputery i telewizory. Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji AI ScaleNet pozwoli zoptymalizować jakość transmisji, aby filmy przesyłane nawet przy niskiej przepustowości wyglądały możliwie jak najlepiej. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że zapewnienia inżynierów Samsunga będą miały poparcie w rzeczywistości i ten kodek faktycznie okaże się tak rewolucyjny, jak twierdzą jego twórcy.