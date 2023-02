Tak wygląda siostra Wonder Woman. Królowa Amazonek zachwyca w czerwonej sukni

Fot. DC COMICS

Królowa Nubia to siostra Wonder Woman i królowa Amazonek, która przejęła koronę po tym, jak ich matka Hippolyta zmarła. Choć postać ma długą historię w komiksach DC, to dopiero niedawno ponownie poświęcono jej uwagę i pokazano w nowym świetle. Obecnie jest nie tylko potężną wojowniczką, ale także utalentowaną dyplomatką i znakomitym muzykiem. A po kilku miniseriach, które pokazały, jak doszła do władzy, a także zeszycie skupiającym się na jej relacjach z Ligą Sprawiedliwości, zapowiada się, że to dopiero początek jej przygód.

Zobaczcie jak Królowa Nubia prezentuje się w historii The Queen, The Bee & The Symphony - Królowa Amazonek zachwyca w czerwonej sukni.

DC - tak wygląda siostra Wonder Woman

Historia The Queen, The Bee & The Symphony pochodzi z komiksu DC Power: A Celebration #1. Skupia się na królowej Nubii, Bumblebee i Malu. Królowa Amazonek zostaje w niej zaproszona do orkiestry Mala i daje występ na harfie.

Na 1. slajdzie znajdziecie planszę z The Queen, The Bee & The Symphony, na której widać zachwycająca królową Amazonek w czerwonej sukni, a pozostałe zdjęcia w galerii to okładki komiksu DC Power: A Celebration.

The Queen, The Bee & The Symphony - królowa Nubia