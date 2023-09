Taksówkarz. Ruszyły prace nad filmem Ryszarda Kruka

fot. Magdalena Kruk

W Toruni powoli ruszają prace nad filmem Taksówkarz w reżyserii Ryszarda Kruka. Ma to być pełnometrażowa kontynuacja jego krótkometrażowego Taksiarza z Janem Nowickim w roki głównej z 2021 roku. Film był pokazywany na wielu festiwalach w tym na Toffifest. Widownia przyjęła go raczej ciepło, więc nic dziwnego, że reżyser postanowił wrócić do tego projektu i rozwinąć go do pełnej fabuły. W nowej wersji w tytułowej roli, zmarłego w zeszłym roku aktora, zastąpi Henryk Gołębiewski znany chociażby z filmu Edi czy takich klasyków jak Podróż za jedne uśmiech czy Stawiam na Tolka Banana. Ekipa chce rozpocząć zdjęcia w drugiej połowie września. Narazie nie wiemy o czym będzie opowiadała historia tytułowego Taksówkarza ani też kogo zobaczymy na ekranie oprócz samego Gołębiewskiego.

Taksiarz - film oparty na faktach

Inspiracją do filmu Taksiarz była dokument Taksówkarz z 2008 roku opowiadający historię prawdziwego toruńskiego taksówkarzu z 50-letnim doświadczeniem. Pan Henryk Janicki przemierzał Toruń swoim fiatem 125p.