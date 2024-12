Luca Guadagnino o nowym projekcie: "To nie jest film o seksualności ani miłości". Chwali Julię Roberts

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Luca Guadagnino można nazwać specjalistą od filmów, w których romans, intymność i seksualność grają pierwsze skrzypce, czego sam reżyser nie ukrywa. Jego kolejny film, czyli After the Hunt, jednak taki nie będzie.

To nie jest film o seksualności ani miłości. To jeden z niewielu moich filmów, gdzie tego nie poruszam. To film bardzo adekwatny do obecnych czasów w kwestii podziałów społecznych i ekstremalnych opinii.

Film opowiada o tym, co się dzieje w środowisku akademickim pomiędzy młodszymi i starszymi ludźmi. W centrum znajduje się idea zgody. To bardzo przeładowany film. Jest też prowokacyjny, ale nie w głupi sposób. To świetny scenariusz od osoby, która napisała pierwszy scenariusz w życiu, czyli Nory Garrett.

W swoich filmach Guadagnino pracował z wieloma wybitnymi i znanymi nazwiskami. W ostatnim Queer był to choćby Daniel Craig. Z kolei w After the Hunt zagra Julia Roberts, której reżyser nie szczędził komplementów.

Jestem fanem Julii od zawsze. Jestem wielkim fanem, a to kolejna gwiazda filmowa, która ma coś, czego nie mają inni. Praca z Julią była fantastyczna. Nie chcę zapeszać, ale moim zdaniem to był jej najlepszy występ w karierze.

Najlepsze filmy romantyczne w historii