Tales of Arise to jedno z najlepszych jRPG ostatnich lat? Gra zbiera świetne oceny

fot. Bandai Namco

8 września zeszło embargo na recenzje Tales of Arise, czyli nowej odsłony serii gier jRPG rozwijanej od 1995 roku. Oceny wystawiane przez krytyków są naprawdę bardzo wysokie i na ten moment produkcja Bandai Namco może pochwalić się średnią ocen na poziomie 87/100 przy ponad 74 opiniach zebranych przez serwis Opencritic. Stawia to tę produkcję w czołówce najlepiej ocenianych gier tego roku.

Recenzenci pozytywnie wypowiadają się przede wszystkim o zmianach względem poprzednich odsłon: dostajemy m.in. świetną oprawę graficzną oraz nieco dojrzalszy styl graficzny, a także usprawniony system walki, który jednak w dalszym ciągu przypomina ten znany z wcześniejszych części. Chwalona jest też ciekawa, pełna zwrotów akcji fabuła oraz interesujące postacie, a także aktywności poboczne. Nie brak też głosów, że twórcom Tales of Arise udało się stworzyć grę, która przemówi zarówno dla oddanych fanów cyklu, jak i osób, które do tej pory nie miały z nim do czynienia.

Oczywiście nie wszystko jest idealne – niektórzy zwracają uwagę m.in. na problemy z tempem prezentowanej historii, szczególnie w początkowych jej etapach.

Tak prezentują się wybrane oceny gry:

Eurogamer - rekomendacja

GameSpot - 7/10

Destructoid - 8,5/10

God is a Geek - 10/10

Wccftech - 9/10

Metro GameCentral - 8/10

Easy Allies - 8,5/10

TheSixthAxis - 9/10

Tales of Arise zadebiutuje już 10 września na PC i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. Posiadacze urządzeń Sony i Microsoftu mogą też przetestować wersję demo gry przed podjęciem decyzji o zakupie.