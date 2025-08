O czym będzie spin-off do Stranger Things? Twórcy uchylają rąbek tajemnicy

fot. materiały prasowe

W 2022 roku Netflix ogłosił, że będzie rozwijać franczyzę Stranger Things — swojego hitowego serialu, którego piąty i ostatni sezon zadebiutuje jeszcze w tym roku. Twórcy serii, Matt i Ross Dufferowie, potwierdzili, że trwają prace nad spin-offem serialu. Jednak jak dotąd, niewiele było wiadomo o projekcie. Aktor Finn Wolfhard, odtwórca roli Mike’a Wheelera, najwyraźniej przewidział, o czym może być ten spin-off, o czym opowiedział Ross Duffer:

Nikt — ani Netflix, ani producenci, ani reżyserzy, ani aktorzy — nikt nie wiedział, czym jest ten spin-off. Finn to rozgryzł, co jest naprawdę niezwykłe. Jesteśmy z tym dzieciakiem jakby połączeni umysłami.

O czym będzie spin-off Stranger Things?

Wolfhard porównał spin-off Stranger Things do serialu Twin Peaks Davida Lyncha, opisując go jako antologię, z różnymi tonami, ale w tym samym uniwersum, choć osadzoną poza Hawkins. Twórca opisał, na jakich zasadach miałby działać nowy serial.

Myślę, że akcja dzieje się w różnych miejscach i wszystko jest połączone przez mitologię Drugiej Strony. Nie wspominamy nawet o Hawkins. Żadnych odniesień do naszych postaci. Twórcy bawili się różnymi pomysłami, na wypadek gdyby Netflix był zainteresowany. Jestem pewien, że tak będzie, i że to się wydarzy, ale nic nie jest jeszcze oficjalne. Według mnie najfajniejsze podejście — tak bym to zrobił — zakłada istnienie laboratoriów wszędzie. Skoro jedno było w Hawkins, to inne mogło być w Rosji. Gdzie jeszcze mogłyby się znajdować?

Ross Duffer opublikował także post na Instagramie, promujący nadchodzący sezon:

Twórca zaznaczył, że prace nad pierwszymi dwoma częściami sezonu są już w pełni zakończone. Zaznaczył jednocześnie, że pierwszy odcinek 5. sezonu, zatytułowany "The Crawl", będzie wypełniony nowymi wydarzeniami, zaś drugi pokaże najbardziej szalone otwarcie w historii serialu.

Pierwsza część 5 sezonu Stranger Things zadebiutuje na Netflixie 26 listopada 2025 roku.