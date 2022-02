Tales Of The Walking Dead - Anthony Edwards, Parker Posey i Terry Crews w obsadzie spin-offu The Walking Dead

fot. materiały prasowe

Tales of the Walking Dead to kolejny spin-off The Walking Dead, który będzie antologicznym serialem. Oznacza to, że w każdym jednogodzinnym odcinku obejrzymy odrębne historie oraz nowe postacie. Możliwe są też powroty bohaterów znanych z uniwersum Walking Dead. 19 stycznia rozpoczęły się prace na planie nadchodzącego serialu.

Ogłoszono, że w obsadzie Tales Of The Walking Dead znajdą się: Anthony Edwards (Kim jest Anna?, Ostry dyżur), Parker Posey (Zagubieni w kosmosie), Terry Crews (Brooklyn 9-9), Poppy Liu (Hacks) i Jillian Bell (Gęsia skórka). Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia aktorek i aktorów nowego serialu.

Podano również informację, że producent Tales Of The Walking Dead, Michael Satrazemis, wyreżyseruje 3 epizody. Z kolei za kamerą pojedynczych odcinków staną: Haifaa al-Mansour (Good Lord Bird), Deborah Kampmeier (Star Trek: Picard) i Tara Nicole Weyr (Bosch). Producentem wykonawczym serialu jest Scott M. Gimple, który wypowiedział się o aktorach oraz zdradził, czego widzowie mogą oczekiwać od nowej produkcji:

Anthony, Jillian, Terry, Parker i Poppy to pierwsza fala osobliwych talentów, która jeszcze bardziej rozszerzy uniwersum Walking Dead o wstrząsające, zabawne, szczere i przerażające nowe rejony. Nie moglibyśmy być szczęśliwsi, witając ich w rodzinie, wraz z tymi wspaniałymi reżyserami. Będzie jeszcze więcej ogłoszeń i wspaniałych ludzi, którzy pojawią się w przyszłości.

Z kolei Channing Powell, który zajmuje się pisaniem scenariuszy i produkcją The Walking Dead i Fear the Walking Dead będzie pełnić funkcję showrunnera. Oto jego wypowiedź:

Ciężko pracowaliśmy, żeby stworzyć unikalne, interesujące i niespodziewane postacie zarówno dla starych i nowych fanów The Walking Dead. Jestem podekscytowany, że ci aktorzy się w nich wcielą. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć głębię, dramat, przerażenie i, tak, humor, które pokażą na ekranie.

Tales Of The Walking Dead - premiera serialu zaplanowana jest na lato 2022 roku na AMC i AMC+.

