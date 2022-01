The Walking Dead - nowe zdjęcia z sezonu 11B. Debiut ważnej bohaterki z komiksu

fot. AMC

The Walking Dead powróci z nowymi odcinkami 11. sezonu już w lutym. Zwiastun tej części finałowej serii, który pojawił się w połowie stycznia, zapowiada spore emocje związane ze Wspólnotą, walką ze Żniwiarzami, nową grupą złoczyńców oraz przemianą niektórych bohaterów, jak Eugene. Zadebiutuje w nim również postać znana z komiksu, a mianowicie gubernatorka Wspólnoty Pamela Milton, w którą wciela się Laila Robins.

W sieci pojawiły się zdjęcia z 9. odcinka, na których możemy zobaczyć wspomnianą Milton, Magnę (Nadia Hilker), Daryla (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Negana (Jeffrey Dean Morgan), Mercera (Michael James Shaw), Connie (Lauren Ridloff), Eugene'a (Josh McDermitt) i Księżniczkę (Paola Lázaro). W galerii znajduje się również fotografia Maggie (Lauren Cohan) z sezonu 11B oraz oficjalny polski plakat od stacji FOX, gdzie zadebiutuje epizod już 21 lutego 2022 roku.

The Walking Dead - zdjęcia z sezonu 11B

The Walking Dead - sezon 11, odcinek 9

Stacja AMC podała również tytuły nadchodzących odcinków:

Odcinek 9 - No Other Way

Odcinek 10 - New Haunts

Odcinek 11 - Rogue Element

Odcinek 12 - All or Nothing

Odcinek 13 - Warlords

Odcinek 14 - The Rotten

Zobaczcie również kilka zdjęć zza kulis The Walking Dead z różnych sezonów, którymi na swoim instagramowym koncie dzieli się operator filmowy serialu - Duane Charles Manwiller.

The Walking Dead 11B - polska premiera dziewiątego odcinka 21 lutego 2022 roku o 3:30 nad ranem (równocześnie z amerykańską premierą) oraz 22:00 na kanale FOX.

