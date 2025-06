Jeszcze więcej przygód Astro Bota. Team Asobi zapowiedziało darmową aktualizację z nowymi poziomami

Sony

Gracze Astro Bot będą mogli zanurzyć się w pięciu nowych poziomach, które zostaną dodane w ramach galaktyki Vicious Void Galaxy. Nowy dodatek do gry tym samym podniesie liczbę poziomu od ponad 90. Nowa zawartość zadebiutuje już w te wakacje - 10 lipca.

Nowe poziomy to prawdziwe wyzwanie, wymagające od graczy maksymalnego wykorzystania swoich umiejętności. Ujawnione nazwy poziomów to: Twin-Frog Trouble, Suck It Up, Handhold Havoc, High Inflation. Ostatni, piąty poziom, jak na razie owiany jest tajemnicą.

Deweloperzy sugerują, że ukończenie wszystkich nowych poziomów Vicious Void do Astro Bot może prowadzić do „czegoś naprawdę fajnego”. Wraz z nowymi poziomami pojawią się także nowe Specjalne Boty. Team Asobi podkreśla, że to rozszerzenie jest dostępne dla fanów bez dodatkowych kosztów.

Przygotowano też jeszcze jedną dobrą wiadomość dla fanów Astro Bota. Zapowiedziano powrót limitowanego kontrolera DualSense. Ma on ponownie trafić na rynek w tym roku i będzie dostępny w "zaktualizowanej" wersji.