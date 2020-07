Tarapaty 2 - polski film familijny z datą premiery

źródło: Next Film

Tarapaty 2 to sequel filmu familijnego Tarapaty z 2017 roku. Kontynuacja trafi do polskich kin 25 września. W filmie kiedy z Muzeum Narodowego w Poznaniu znika perła kolekcji – „Plaża w Pourville" Claude'a Moneta, a o kradzież zostaje fałszywie oskarżona ciotka Julki – dzieci muszą odnaleźć obraz i odkryć tożsamość prawdziwego złodzieja. Zgrany duet rozpoczyna śledztwo, ale na horyzoncie pojawia się Felka, zwariowana 12-latka, a razem z nią kłopoty. Tarapaty 2 to historia dla całej rodziny, która mówi o tym, że nie da się uwierzyć w przyjaciela, dopóki nie uwierzy się w siebie. A także o tym, że przyjaźń wystawiona na próbę może stać się jeszcze mocniejsza.

W obsadzie znajdują się Jakub Janota-Bzowski, Pola Król, Mia Goti, Joanna Szczepkowska, Marta Malikowska, Tomasz Ziętek, Zbigniew Zamachowski, Sandra Korzeniak, Marcin Pempuś, Marta Juras, Justyna Wasilewska. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Marta Karwowska.