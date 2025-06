Wiemy, kiedy premiera Stranger Things 5. Zapowiedź jednego z najmocniejszych finałów w historii!

fot. Netflix

Wyczekiwany koniec nieubłaganie nadchodzi. Po udostępnieniu wielu zdjęć z planu, tytułów odcinków oraz pierwszych plakatach Netflix wreszcie ujawnił datę premiery finałowego sezonu Stranger Things. Już wcześniej mogliśmy się spodziewać, że w ostatnich epizodach dynamicznej akcji i intensywnych emocji nie zabraknie, a na Jedenastkę czeka wielkie starcie z Vecną. Jednak co z resztą ekipy? Sprawdźcie zapowiedź wideo poniżej.

Stranger Things 5 - zapowiedź

Wideo zapowiada datę premiery 5. sezonu, który został podzielony na aż trzy części!

1. część wyjdzie 26 listopada, 2. część w Święta Bożego Narodzenia, a wielki finał nadejdzie w Sylwestra.

Stranger Things 5 - co wiadomo o finale?

Tak prezentują się tytuły nadchodzących epizodów Stranger Things 5 - jeden z nich został jeszcze celowo zamazany przez Netflixa:

Odsiecz

Zniknięcie (...)

Pułapka u Turnbowów

Czarownik

Elektrowstrząs

Ucieczka z Camazotz

Most

Ta strona

Szczegóły fabularne pozostają nieznane, natomiast akcja ma rozgrywać się jesienią 1987 roku. Przypomnijmy, że 4. sezon zakończył się on sceną, w której Vecna otworzył bramę do Drugiej strony, co doprowadziło do masowych zniszczeń w Hawkins. W nowym sezonie powrócą aktorzy znani z poprzednich odsłon serialu – Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour, Winona Ryder, Natalia Dyer i Charlie Heaton. Na ekranie zobaczymy również nowicjuszy: Nell Fishera, Jake'a Connelly'ego, Alex Breaux, a także Lindę Hamilton.

Serial dostępny tylko na platformie streamingowej Netflix.

