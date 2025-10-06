placeholder
Reklama
placeholder

Taylor Swift znowu podbiła kina. W weekend zarobiła więcej niż niektóre hollywoodzkie filmy z 2025 roku.

Pierwszy październikowy weekend należał do Taylor Swift. Filmowe wydarzenie zorganizowano z okazji premiery nowego albumu wokalistki. Sukces okazał się tak duży, że niektóre filmy hollywoodzkie, które miały być hitami w 2025 roku, zarobiły łącznie mniej niż Taylor Swift.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  taylor swift 
Taylor Swift: The Official Release of a Showgirl fot. materiały prasowe
Reklama

Taylor Swift: The Official Release of a Showgirl to jednorazowe wydarzenie przygotowane na pierwszy weekend października, towarzyszące globalnej premierze nowego albumu wokalistki. W samej Ameryce Północnej żaden hollywoodzki film nie miał z nią szans, więc Taylor Swift zajęła pierwsze miejsce w zestawieniu box office z wynikiem 33 mln dolarów. Z wpływami z całego świata na koncie ma łącznie 46 mln dolarów.

To o tyle interesujące, że w zaledwie trzy dni (film nie będzie miał więcej emisji w kinach) wydarzenie osiągnęło większe wpływy niż takie hollywoodzkie tytuły, które miały być potencjalnymi hitami komercyjnymi, jak M3GAN 2.0 (łącznie 39,1 mln dolarów), Wolf Man (34,1 mln), Heart Eyes (33,1 mln), Fenicki układ (40,2 mln), Nikt 2 (39,4 mln), Nowokaina (34,5 mln) czy Kobieta w ogrodzie (23,3 mln). Jak zawsze, Taylor Swift potwierdza, że jest fenomenem - jej film i album biją rekordy popularności oraz sprzedaży.

Jedna bitwa po drugiej - box office

Jedna bitwa po drugiej, mimo dobrych ocen, zanotowała większy spadek frekwencji, niż przypuszczano - aż 49%. W efekcie film spadł na drugie miejsce z wynikiem 42,7 mln dolarów. Sumując z wpływami ze świata, produkcja ma na koncie 101,7 mln dolarów, co przy budżecie 170 mln nie jest zadowalającym rezultatem.

The Smashing Machine - box office

Podium zamyka The Smashing Machine, artystyczny film z chwaloną rolą Dwayne’a Johnsona. Amerykańska widownia nie dopisała, a film zebrał jedynie 6 mln dolarów. Na świecie dopiero czekają go premiery w różnych terminach. Dobre oceny krytyków i widzów mogą jednak przełożyć się na mniejsze spadki w kolejnych tygodniach. Budżet wynosi 50 mln dolarów, więc istnieje szansa, że produkcja zwróci się w dłuższym okresie. Ten tytuł nigdy nie był projektowany jako komercyjny hit - to kino z artystycznymi aspiracjami.

nullfot. materiały prasowe

Good Boy - box office

W Ameryce Północnej zadebiutował także horror Good Boy, opowiadany z perspektywy psa. Film zebrał 2,25 mln dolarów, przy nieznanym budżecie. Produkcje tego typu zazwyczaj mają bardzo niskie koszty, więc z czysto komercyjnego punktu widzenia będzie to raczej sukces. Dobre recenzje widzów i krytyków mogą tylko to potwierdzić.

Źródło: deadline.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  taylor swift 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,5

2025
Good Boy Komedia

8,5

2025
Jedna bitwa po drugiej
Zobacz w kinie Jedna bitwa po drugiej Kryminał

5,1

2025
Kobieta w ogrodzie
Oglądaj TERAZ Kobieta w ogrodzie Horror

7,7

2025
The Smashing Machine
The Smashing Machine Biografia

Najnowsze

1 Uncharted 4
-

Xbox szykował "Uncharted ze szpiegami". Wyciekły szczegóły o anulowanej grze

2 Ridley Scott
-

Ridley Scott miażdży współczesne kino. Za to własne filmy ocenia jako "naprawdę dobre"

3 HUAWEI Watch Ultimate 2
-

Licencja na nurkowanie: HUAWEI WATCH Ultimate 2 to gadżet wprost z laboratorium Q!

4 Disney Twisted-Wonderland: Animacja
-

Pełny zwiastun Disney Twisted-Wonderland: Animacja. To anime może stać się hitem

5 Red Dead Redemption 2
-
Plotka

Czy Red Dead Redemption 2 na PS5 i Xbox Series X|S faktycznie powstaje? Znany insider odpowiada

6 Elizabeth Olsen - Scarlet Witch
-
Plotka

Dwie słynne postacie Marvela nie pojawią się w Avengers: Doomsday. Olsen chce wrócić

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e02

Simpsonowie

s19e01

Zaklinacze koni

s19e01

Detektyw Murdoch

s2025e192

Moda na sukces

s03e05

s16e02

Bob’s Burgers

s42e244

Ridiculousness

s42e243

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Beczka. Bierzemy odpowiedzialność

10

paź

Film

Beczka. Bierzemy odpowiedzialność
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Elisabeth Shue
Elisabeth Shue

ur. 1963, kończy 62 lat

Ioan Gruffudd
Ioan Gruffudd

ur. 1973, kończy 52 lat

Amy Jo Johnson
Amy Jo Johnson

ur. 1970, kończy 55 lat

Okił Khamidow
Okił Khamidow

ur. 1963, kończy 62 lat

Olivia Thirlby
Olivia Thirlby

ur. 1986, kończy 39 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV