Taylor Swift znowu podbiła kina. W weekend zarobiła więcej niż niektóre hollywoodzkie filmy z 2025 roku.

fot. materiały prasowe

Reklama

Taylor Swift: The Official Release of a Showgirl to jednorazowe wydarzenie przygotowane na pierwszy weekend października, towarzyszące globalnej premierze nowego albumu wokalistki. W samej Ameryce Północnej żaden hollywoodzki film nie miał z nią szans, więc Taylor Swift zajęła pierwsze miejsce w zestawieniu box office z wynikiem 33 mln dolarów. Z wpływami z całego świata na koncie ma łącznie 46 mln dolarów.

To o tyle interesujące, że w zaledwie trzy dni (film nie będzie miał więcej emisji w kinach) wydarzenie osiągnęło większe wpływy niż takie hollywoodzkie tytuły, które miały być potencjalnymi hitami komercyjnymi, jak M3GAN 2.0 (łącznie 39,1 mln dolarów), Wolf Man (34,1 mln), Heart Eyes (33,1 mln), Fenicki układ (40,2 mln), Nikt 2 (39,4 mln), Nowokaina (34,5 mln) czy Kobieta w ogrodzie (23,3 mln). Jak zawsze, Taylor Swift potwierdza, że jest fenomenem - jej film i album biją rekordy popularności oraz sprzedaży.

Jedna bitwa po drugiej - box office

Jedna bitwa po drugiej, mimo dobrych ocen, zanotowała większy spadek frekwencji, niż przypuszczano - aż 49%. W efekcie film spadł na drugie miejsce z wynikiem 42,7 mln dolarów. Sumując z wpływami ze świata, produkcja ma na koncie 101,7 mln dolarów, co przy budżecie 170 mln nie jest zadowalającym rezultatem.

The Smashing Machine - box office

Podium zamyka The Smashing Machine, artystyczny film z chwaloną rolą Dwayne’a Johnsona. Amerykańska widownia nie dopisała, a film zebrał jedynie 6 mln dolarów. Na świecie dopiero czekają go premiery w różnych terminach. Dobre oceny krytyków i widzów mogą jednak przełożyć się na mniejsze spadki w kolejnych tygodniach. Budżet wynosi 50 mln dolarów, więc istnieje szansa, że produkcja zwróci się w dłuższym okresie. Ten tytuł nigdy nie był projektowany jako komercyjny hit - to kino z artystycznymi aspiracjami.

fot. materiały prasowe

Good Boy - box office

W Ameryce Północnej zadebiutował także horror Good Boy, opowiadany z perspektywy psa. Film zebrał 2,25 mln dolarów, przy nieznanym budżecie. Produkcje tego typu zazwyczaj mają bardzo niskie koszty, więc z czysto komercyjnego punktu widzenia będzie to raczej sukces. Dobre recenzje widzów i krytyków mogą tylko to potwierdzić.