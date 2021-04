TCL zaprezentowało telewizory i soundbar, które w 2021 roku trafią na polski rynek

Źródło: TCL

W 2021 roku firma TCL zawalczy o polskiego filmomaniaka telewizorami 4K z serii C, które dostępne będą w rozmiarach od 43 do 75 cali i skuszą przede wszystkim przystępną ceną. Do dystrybucji trafi również soundbar TCL TS8132 skrojony z myślą o tych odbiorcach, którzy chcą wzbogacić ścieżkę audio filmów, gier czy transmisji sportowych.

Wszystkie tegoroczne modele z linii C72, C72 + i C82 korzystają z technologii Quantu Dot, dzięki której matryca może wygenerować obraz o szerokiej przestrzeni barwnej, wiernie odwzorowujący kinowe barwy naszych ulubionych filmów. Odbiorniki C82 zaprojektowano w technologii TCL Mini-LED wykorzystującej do rozświetlenia matrycy tysiące miniaturowych diod LED. Małe strefy podświetlenia pozwolą precyzyjnie sterować kontrastem obrazu, a co za tym idzie – w pełni wykorzystać potencjał technologii HDR, dodając wyświetlanym treściom głębi oraz szczegółowości.

W modelach C82 i C72+ zaimplementowano technologię 4K HDR Dolby Vision IQ, która automatycznie zoptymalizuje parametry obrazu do bieżących warunków oświetleniowych. Ponadto w tych modelach zastosowano matrycę odświeżaną z częstotliwością 100 Hz. To za jej sprawą dynamiczne sceny w filmach oraz rozgrywki sportowe mają charakteryzować się wysoką płynnością oraz klarownością. Z kolei o upłynnienie obrazu w C72 zadba autorska technologia TCL, Motion Clarity.

TCL C72

Projektanci pomyśleli również o odbiorcach gamingowych, dlatego w modelu C72 znajdziemy port HDMI pracujący w standardzie 2.1. Odbiornik jest kompatybilny z technologią ALLM automatycznie przełączającą odbiornik w tryb gry po wykryciu sygnału z konsoli, która zminimalizuje opóźnienie sygnału i upłynni rozgrywkę. Z kolei modele C72+ oraz C82 przystosowano do współpracy ze standardem HDMI 2.1 48 Gb/s umożliwiającym przesyłanie obrazu 4K przy wysokich częstotliwościach odświeżania. Telewizory obsłużą także technologię VRR eliminującą niepożądany efekt rwania obrazu.

O udźwiękowienie filmów i gier w C72 i C72+ zadba system audio od firmy ONKYO kompatybilny z technologią dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. W modelach C82 zastosowano zaś system 2.1 ONKYO ze zintegrowanym głośnikiem niskotonowym.

Wszystkie odbiorniki TCL z serii C 2021 pracują pod kontrolą systemu operacyjnego Android TV 11 i pozwalają na korzystanie z komend głosowych za pośrednictwem Asystenta Google. Użytkownicy mogą sparować je również z asystentem Alexa od firmy Amazon. W modelu C82 znajdziemy ponadto zintegrowaną kamerę FullHD, którą wykorzystamy do prowadzenia rozmów wideo za pośrednictwem aplikacji Google Duo.

Poszczególne modele będą dostępne są w następujących rozmiarach oraz sugerowanych cenach producenta:

Rozmiar matrycy TCL C72 TCL C72+ TCL C82 43" 2199 zł - - 50" 2899 zł - - 55" 3399 zł 3899 zł 5999 zł 65" 4499 zł 4999 zł 7999 zł 75" 5999 zł 6999 zł -

Do Polski trafi także nowy soundbar od TCL, który wzbogaci brzmienie telewizorów korporacji. 3.2.1-kanałowy TS8132 współpracuje z technologią dźwięku przestrzennego Dolby Atmos, a w zestawie znajdziemy zarówno głośnik główny, jak i bezprzewodowy subwoofer.

TCL TS8132

Po wyłączeniu telewizora soundbar sprawdzi się w roli domowego centrum muzycznego. Sprzęt dysponuje zintegrowanym Chromecastem i współpracuje z takimi technologiami jak Asystent Google, Apple AirPlay czy Amazon Alexa, które można wykorzystać m.in. do obsługi urządzeń wchodzących w skład domowego internetu rzeczy. W TS8132 znajdziemy również złącze HDMI eARC kompatybilne ze standardem Dolby Vision 4K pass-thru.

Cena i data premiery soundbara TCL TS8132 nie są jeszcze znane. Telewizory z linii C powinny trafić na nasz rynek na początku maja.