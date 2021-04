THX Onyx – ten niewielki dongle poprawi brzmienie twojego telefonu

Źródło: Razer

Często zdarza się, że nawet porządne słuchawki wpięte do smartfona nie brzmią tak dobrze, jak powinny. Inżynierowie z THX postanowili rozwiązać ten problem za pośrednictwem dongle’a Onyx ze zintegrowanym przetwornikiem cyfrowo-analogowym (DAC). Wystarczy wpiąć go w tor audio pomiędzy słuchawkami a telefonem, aby podbić jakość brzmienia naszego urządzenia.

Onyx nie jest pierwszym urządzeniem tego typu dostępnym na rynku, ale pierwszym modelem od THX przeznaczonym dla urządzeń mobilnych. W zestawie oprócz przejściówki USB-C – minijack znajdziemy adapter USB-A, dzięki któremu wepniemy przetwornik także do laptopów czy komputerów stacjonarnych pozbawionych złącza USB-C.

Sercem Onyxa jest układ THX AAA-78, który według producenta ma charakteryzować się równie wysoką wydajnością co przetworniki komputerowe bądź te stosowane we wzmacniaczach, ale jest od nich znacznie mniejszy. Urządzenie pozwoli zredukować zniekształcenia sygnału oraz podbić jego moc wyjściową, aby zapewnić większy zakres dynamiczny toru audio. Wszystko to ma zaowocować zauważalną poprawą jakości dźwięku.

THX Onyx

Przetwornik przystosowano do pracy w czterech trybach jakościowych: standardowym, wysokiej rozdzielczości, Direct Stream Digital (DSD) oraz Master Quality Authenticated (MQA). Ten ostatni sprawdzi się w parze z serwisami dystrybuującymi nagrania w bezstratnych formatach audio, np. z Tidalem. MQA można porównać do Trybu FILMMAKER stosowanego we współczesnych telewizorach z górnej półki. Jego zadaniem jest wierne odwzorowanie tego, w jaki sposób zarejestrowano dany utwór w studio bądź podczas koncertu, aby doświadczać muzyki dokładnie w taki sposób, w jaki słyszeli ją jej twórcy.

THX Onyx współpracuje z komputerami z Windowsem 10, macOS, urządzeniami z Androidem oraz iPadami wyposażonymi w złącze USB-C. Podpięcie adaptera do iPhone’ów również jest możliwe, choć wymaga dokupienia przejściówki Lightning – USB-C.

Producent wycenił gadżet na 210 € i kupimy go zarówno na stronie THX, jak i za pośrednictwem witryny Razera. Współpraca obu firm nie powinna nas dziwić, wszak THX od dawna ściśle współpracuje z Razerem przy dystrybucji słuchawek gamingowych, z których część wyposażona jest w podobny przetwornik podpinany do pełnowymiarowego portu USB-A.