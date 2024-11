Kubełek na popcorn z Kapitana Ameryki 4. Jemy z buzi Czerwonego Hulka

fot. materiały prasowe

Moda na nietypowe kubełki na popcorn w kinach faktycznie rozkręca się na całego, a ich projekty stają się coraz bardziej kreatywne! W sieci pojawiło się właśnie zdjęcie kubełka, który ma pojawić się w amerykańskich kinach w jednej z sieci multipleksów z okazji premiery filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Kubełek przedstawia Czerwonego Hulka z otwartą buzią, z której można wyjmować popcorn. Nie wiadomo jeszcze, czy wizerunek Hulka niszczącego tarczę Kapitana Ameryki nawiązuje bezpośrednio do fabuły filmu.

Kapitan Ameryka 4 – kubełek na popcorn

Zobaczcie sami i oceńcie:

Tymczasem w Brazylii trwa wydarzenie D23, gdzie dzisiaj, 9 listopada, o godzinie 20:00 czasu lokalnego odbędzie się panel Marvel Studios. Podczas tego wydarzenia możemy spodziewać się promocji Kapitana Ameryki 4, być może w formie nowego zwiastuna lub innych materiałów promocyjnych.

Kapitan Ameryka 4 - o czym jest film?

Jest to pierwsza kinowa przygoda nowego Kapitana Ameryki, którym został Sam Wilson (Anthony Mackie). Jego genezę można było obejrzeć w serialu Falcon i Zimowy żołnierz. To wówczas przezwyciężył dylemat wobec tego, czy powinien pójść w ślady Steve'a Rogersa, który sam namaścił go na swojego następcę pod koniec Avengers: Koniec gry.

Po spotkaniu z nowo wybranym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Thaddeusem Rossem (Harrison Ford), Sam wpada w środek międzynarodowego incydentu. Musi odkryć powód globalnego spisku, zanim cały świat zacznie widzieć na czerwono...

Kapitan Ameryka 4 - premiera w kinach na całym świecie odbędzie się w lutym 2025 roku.