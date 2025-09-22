Będzie dalszy ciąg Teen Wolf? Aktor wziął sprawy w swoje ręce i sam napisał scenariusz
Powrót uniwersum Teen Wolf za sprawą filmu telewizyjnego nie przyniósł oczekiwanego rezultatu, a plany na trylogię zostały pogrzebane pod słabymi recenzjami. Możliwe jednak, że to nie było ostatnie tchnienie tego świata. Jeden z aktorów ma pomysł na ciąg dalszy.
Serial Teen Wolf to swoisty klasyk współczesnej telewizji dla nastolatków i młodych dorosłych. W 2023 roku historia otrzymała swój ciąg dalszy, ale filmowa kontynuacja nie przypadła do gustu krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes film otrzymał tylko 32% pozytywnych opinii. Lepiej wyglądał odbiór publiczności, ale do fajerwerków nadal daleko - 64%.
Teen Wolf: The Movie trafił od razu na Paramount+ i nie miał tradycyjnej premiery na wielkim ekranie, ale prawdopodobnie wyniki oglądalności nie były najlepsze, ponieważ porzucono plany na zapowiadaną trylogię. Teraz jednak nastąpił zadziwiający zwrot w sprawie.
Voldemort w serialu Harry Potter może być kobietą. Sensacyjne ustalenia
Tyler Posey wcielający się w postać Scotta McCalla powiedział w rozmowie z People, iż wziął sprawy w swoje ręce i chce osobiście rozwijać uniwersum Teen Wolfa. Ma plan na kontynuację filmu i napisany scenariusz, choć przyznał, że tu potrzeba poprawek.
Zrobiliśmy film dla Paramount parę lat temu. Miała być z tego trylogia, ale projekt porzucono po pierwszym filmie. Wszyscy jednak chcieliby więcej. Dlatego napisałem drugi film. Postaram się go stworzyć, a potem wezmę się za trzeci, bo mam już pomysł. Możliwe też, że zrobimy serial, ale na pewno będzie więcej [Teen Wolfa]. Chcę temu przewodzić. Bardzo tego chcę.
Byłem liderem obsady, teraz chcę być liderem całego projektu. Czuję, że wiem, czego chcą fani i jestem w stanie im to dać. Byli dla nas niesamowici w ciągu ostatnich lat. Chciałbym kontynuować to uniwersum. Ja i fani czujemy, że powinno się ono nadal rozwijać, a zostało zatrzymane w najgorszym możliwym momencie.
A jak Wy się zapatrujecie na ten pomysł? Myślicie, że ambitny aktor podoła temu wyzwaniu, a Paramount pozytywnie rozpatrzy jego pomysł?
Najpotężniejsze filmowe potwory wszech czasów [RANKING]
Źródło: deadline.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
22
wrz
Północ Południe
22
wrz
To się nie dzieje
22
wrz
Zaprawdę Hitler umarł
23
wrz
Marathon
23
wrz
W głębinie
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1982, kończy 43 lat