placeholder
Reklama
placeholder

Będzie dalszy ciąg Teen Wolf? Aktor wziął sprawy w swoje ręce i sam napisał scenariusz

Powrót uniwersum Teen Wolf za sprawą filmu telewizyjnego nie przyniósł oczekiwanego rezultatu, a plany na trylogię zostały pogrzebane pod słabymi recenzjami. Możliwe jednak, że to nie było ostatnie tchnienie tego świata. Jeden z aktorów ma pomysł na ciąg dalszy.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  tyler posey 
teen wolf: the movie
Teen Wolf: The Movie fot. Paramount+
Reklama

Serial Teen Wolf to swoisty klasyk współczesnej telewizji dla nastolatków i młodych dorosłych. W 2023 roku historia otrzymała swój ciąg dalszy, ale filmowa kontynuacja nie przypadła do gustu krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes film otrzymał tylko 32% pozytywnych opinii. Lepiej wyglądał odbiór publiczności, ale do fajerwerków nadal daleko - 64%.

Teen Wolf: The Movie trafił od razu na Paramount+ i nie miał tradycyjnej premiery na wielkim ekranie, ale prawdopodobnie wyniki oglądalności nie były najlepsze, ponieważ porzucono plany na zapowiadaną trylogię. Teraz jednak nastąpił zadziwiający zwrot w sprawie.

Voldemort w serialu Harry Potter może być kobietą. Sensacyjne ustalenia

Tyler Posey wcielający się w postać Scotta McCalla powiedział w rozmowie z People, iż wziął sprawy w swoje ręce i chce osobiście rozwijać uniwersum Teen Wolfa. Ma plan na kontynuację filmu i napisany scenariusz, choć przyznał, że tu potrzeba poprawek.

Zrobiliśmy film dla Paramount parę lat temu. Miała być z tego trylogia, ale projekt porzucono po pierwszym filmie. Wszyscy jednak chcieliby więcej. Dlatego napisałem drugi film. Postaram się go stworzyć, a potem wezmę się za trzeci, bo mam już pomysł. Możliwe też, że zrobimy serial, ale na pewno będzie więcej [Teen Wolfa]. Chcę temu przewodzić. Bardzo tego chcę.

Byłem liderem obsady, teraz chcę być liderem całego projektu. Czuję, że wiem, czego chcą fani i jestem w stanie im to dać. Byli dla nas niesamowici w ciągu ostatnich lat. Chciałbym kontynuować to uniwersum. Ja i fani czujemy, że powinno się ono nadal rozwijać, a zostało zatrzymane w najgorszym możliwym momencie.

A jak Wy się zapatrujecie na ten pomysł? Myślicie, że ambitny aktor podoła temu wyzwaniu, a Paramount pozytywnie rozpatrzy jego pomysł?

Najpotężniejsze filmowe potwory wszech czasów [RANKING]

arrow-left Fot. Materiały prasowe arrow-right

Źródło: deadline.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  tyler posey 
teen wolf: the movie
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,7

2011
Teen Wolf: Nastoletni wilkołak
Oglądaj TERAZ Teen Wolf: Nastoletni wilkołak Komedia
Powiązane filmy

Oceń

2023
Teen Wolf: The Movie Komedia
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Ultimate Spider-Man: Incursion #5
-

To urządzenie może zmienić uniwersum Marvela. Czym są „Origin Boxes”?

2 Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa
-
Plotka

4. sezon Wiedźmina z rekordowym budżetem. Netflix wydał krocie na to uniwersum fantasy

3 Sakamoto Days (2. sezon) – Premiera: 14 lipiec
-

Sakamoto Days - powstanie aktorski film na podstawie mangi!

4
-

Najlepsze postacie w Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Tanjiro poza podium! [RANKING]

5 The Boy in the Iron Box
-

Kolejna współpraca Guillermo del Toro i Netflixa. Tym razem to ekranizacja zbioru opowiadań

6 Krzyk 6
-

Kolejna znana postać z serii powróci w Krzyku 7. Pomoże Sidney w walce z Ghostfacem

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e182

Moda na sukces

s03e03

s42e235

Ridiculousness

s42e236

Ridiculousness

s42e237

Ridiculousness

s42e238

Ridiculousness

s12e23

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s27e31

Big Brother (US)
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Północ Południe

22

wrz

Film

Północ Południe
To się nie dzieje

22

wrz

Film

To się nie dzieje
Zaprawdę Hitler umarł

22

wrz

Film

Zaprawdę Hitler umarł
Marathon

23

wrz

Gra

Marathon
W głębinie

23

wrz

Książka

W głębinie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Tatiana Maslany
Tatiana Maslany

ur. 1985, kończy 40 lat

MyAnna Buring
MyAnna Buring

ur. 1979, kończy 46 lat

Daniella Alonso
Daniella Alonso

ur. 1978, kończy 47 lat

Tom Felton
Tom Felton

ur. 1987, kończy 38 lat

Billie Piper
Billie Piper

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

7

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV