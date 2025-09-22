Będzie dalszy ciąg Teen Wolf? Aktor wziął sprawy w swoje ręce i sam napisał scenariusz

fot. Paramount+

Serial Teen Wolf to swoisty klasyk współczesnej telewizji dla nastolatków i młodych dorosłych. W 2023 roku historia otrzymała swój ciąg dalszy, ale filmowa kontynuacja nie przypadła do gustu krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes film otrzymał tylko 32% pozytywnych opinii. Lepiej wyglądał odbiór publiczności, ale do fajerwerków nadal daleko - 64%.

Teen Wolf: The Movie trafił od razu na Paramount+ i nie miał tradycyjnej premiery na wielkim ekranie, ale prawdopodobnie wyniki oglądalności nie były najlepsze, ponieważ porzucono plany na zapowiadaną trylogię. Teraz jednak nastąpił zadziwiający zwrot w sprawie.

Tyler Posey wcielający się w postać Scotta McCalla powiedział w rozmowie z People, iż wziął sprawy w swoje ręce i chce osobiście rozwijać uniwersum Teen Wolfa. Ma plan na kontynuację filmu i napisany scenariusz, choć przyznał, że tu potrzeba poprawek.

Zrobiliśmy film dla Paramount parę lat temu. Miała być z tego trylogia, ale projekt porzucono po pierwszym filmie. Wszyscy jednak chcieliby więcej. Dlatego napisałem drugi film. Postaram się go stworzyć, a potem wezmę się za trzeci, bo mam już pomysł. Możliwe też, że zrobimy serial, ale na pewno będzie więcej [Teen Wolfa]. Chcę temu przewodzić. Bardzo tego chcę. Byłem liderem obsady, teraz chcę być liderem całego projektu. Czuję, że wiem, czego chcą fani i jestem w stanie im to dać. Byli dla nas niesamowici w ciągu ostatnich lat. Chciałbym kontynuować to uniwersum. Ja i fani czujemy, że powinno się ono nadal rozwijać, a zostało zatrzymane w najgorszym możliwym momencie.

A jak Wy się zapatrujecie na ten pomysł? Myślicie, że ambitny aktor podoła temu wyzwaniu, a Paramount pozytywnie rozpatrzy jego pomysł?

