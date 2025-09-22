placeholder
Voldemort w serialu Harry Potter może być kobietą. Sensacyjne ustalenia

W sieci pojawiły się zupełnie zaskakujące spekulacje, że w nadchodzącym serialu Harry Potter ikoniczny złoczyńca Voldemort koniec końców może być postacią kobiecą. Istotne jest również to, że HBO nie podjęła w tej sprawie ostatecznej decyzji.
Piotr Piskozub
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Voldemort Warner Bros.
Już nie "Ten", a "Ta, Której Imienia Nie Wolno Wymawiać"? W sieci krążą odbijające się naprawdę głośnym echem spekulacje od zazwyczaj dobrze poinformowanego scoopera Daniela Richtmana, który daje do zrozumienia, że Voldemort w zbliżającym się wielkimi krokami serialu Harry Potter może być kobietą. Powiedzieć, że rewelacje te są zaskakujące, to zupełnie nic nie powiedzieć. 

W ostatnim czasie pojawił się szereg doniesień związanych z postacią słynnego złoczyńcy, w którego w cyklu filmów wcielał się Ralph Fiennes. Wiele wskazuje na to, że antagonistę zobaczymy już w 1. sezonie serialowego Harry'ego Pottera, natomiast odtwórcy roli HBO najprawdopodobniej nie ujawni aż do premiery produkcji. Teraz okazuje się, że powodem takiego obrotu spraw może być ewentualna zamiana płci złoczyńcy. Jak przedstawia to Richtman:

Podczas castingu do roli Voldemorta w serialu Harry Potter trwają przesłuchania zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Jest więc możliwe, że w tej roli zobaczymy kobietę. 

Scooper nie podał żadnych innych szczegółów tego procesu. Niektóre z amerykańskich portali popkulturowych zauważają, że uczynienie z Voldemorta żeńskiej postaci byłoby tak kontrowersyjne, jak i ironiczne - zwłaszcza w kontekście poglądów J.K. Rowling na temat społeczności transseksualnej. 

Premierowy sezon nowej produkcji Harry Potter ma zadebiutować w 2027 roku. 

Źródło: Daniel Richtman

