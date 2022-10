Teen Wolf: The Movie - data premiery filmu i fragment. Zaskakujący powrót postaci z serialu

fot. materiały prasowe

Kiedy premiera Teen Wolf: The Movie? Amerykańska platforma Paramount+ ustaliła ją na 26 stycznia 2023 roku w USA i Kanadzie. Na ten moment nie wiadomo, kiedy trafi do Polski, bo treści tej platformy pojawią się w serwisie SkyShowtime, który ma zadebiutować na początku 2023 roku.

Teen Wolf: The Movie - fragment

Do sieci też trafił nowy klip przygotowany na New York Comic Con 2022. We fragmencie widzimy, jak znany z serialu bohater grany przez Tylera Hoechlina został zaatakowany przez... Allison Argent! Wiemy, że aktorka wraca, ale czy to na pewno est ta Allison, która zginęła w serialu?

W obsadzie filmu znajdują się Tyler Posey jako Scott McCall, Holland Roden jako Lydia Martin, Shelley Henning jako Malia Tate, Crystal Reed jako Allison Argent, Orny Adams jako trener Bobby Finstock, Linden Ashby jako szeryf Noah Stillinski, JR Bourne jako Chris Argent, Seth Gilliam jako dr Alan Deaton, Colton Haynes jako Jackson Whittemore, Ryan Kelly jako Jordan Parrish, Melissa Ponzio jako Melissa McCall oraz Dylan Sprayberry jako Liam Dunbar. W produkcji nie zobaczymy Dylana O'Briena, który wcielał się w ulubieńca widzów, Stilesa. Jednak znaczna część obsady powróci na ekrany.

Za sterami stoi twórca serialu Jeff Davis.