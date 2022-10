Wolf Pack - teaser serialu o wilkołakach. Twórca Teen Wolf i gwiazda Buffy łączą siły

fot. materiały prasowe

Podczas New York Comic Con 2022 platforma Paramount+ opublikowała teaser i ogłosiła datę premiery serialu Wolf Pack. Pojawi się on w USA już 26 stycznia 2023 roku. Data w Polsce nie jest znana, bo rzeczy platformy trafią do naszego kraju dopiero wraz ze startem serwisu SkyShowtime, który ma zadebiutować na początku 2023 roku.

Wolf Pack - teaser

Twórca serialu jest Jeff Davis, czyli osoba, która już podbiła ekrany hitem o wilkołakach pod tytułem Teen Wolf: Nastoletni wilkołak. Główne role grają Sarah Michelle Gellar (Buffy), Rodrigo Santoro, Armani Jackson, Bella Shepard, Chloe Rose Robertson oraz Tyler Lawrence Gray.

W obsadzie są także Bailey Stender (iCarly), Chase Liefeld (Chang Can Dunk), Hollie Bahar (Westworld), Lanny Joon (Baby Driver), Rio Mangini (Everything Sucks), Stella Smith (Stargirl), Zack Nelson (Loot), James Martinez (Love, Victor), Amy Pietz (Caroline in the City), Bria Brimmer (Doom Patrol), John L. Adams (The Dead Zone) oraz Sean Philip Glasgow (Diary of a Future President).

Wolf Pack - o czym jest serial?

Serial oparty jest na cyklu książkowym Edo Van Belkoma. Akcja skupia się na nastolatkach imieniem Everett i Blake, których życie zostało wywrócone do góry nogami, kiedy pożar lasów w Kalifornii przebudził nadnaturalną istotę. Gdy pojawia się pełnia Księżyca, bohaterowie oraz bliźniaki Harlan i Luna łączą siły, by odkryć tajemnice, która ich łączy, a jest ona związana z ugryzieniem i krwią wilkołaka.