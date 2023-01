Teen Wolf: The Movie jest jak 7. sezon. Czy Wolf Pack jest z tym związany?

fot. Paramount+

Jeff Davis, twórca serialu Teen Wolf: Nastoletni wilkołak i jego filmowej kontynuacji, w rozmowie z SFX Magazine wyjawił, że cała historia skondensowana do pełnometrażowej produkcji to zasadniczo 7. sezon.

Jeff Davis o Teen Wolf

- Pierwszy montaż miał 3 godziny. Częściowo przez to, że mamy tutaj tak dużo postaci, którym trzeba poświęcić uwagę. Gdy kończyłem pisać film, zdałem sobie sprawę: "o, mój Boże, to jest zasadniczo 7. sezon w jednym filmie." Wiele tutaj zmieściliśmy. Starałem się dać fanom ważne momenty fabularne, poruszające, ale też i zabawne. Chciałem też odwołać się do serialu, ale dać też coś nowego jak Vince Mattis, który gra postać Eli syna Dereka Hale'a.

Teen Wolf: The Movie

Wolf Pack powiązany z Teen Wolf?

Jeff Davis w 2022 roku zaprezentuje również serial Wolf Pack. Wiele osób założyło, że jest on związany z Teen Wolf. Twórca daje odpowiedź. Nie ma żadnego związku.

- Wiem, że przez to jest wiele zamieszania, ale zawsze powtarzam: "Nikt nie myśli, że Zmierzch jest w tym samym uniwersum co Wywiad z wampirem." Mogą istnieć dwa seriale o wilkołakach, które mają własne przestrzenie. Zabawne jest to, że zależało nam na tym, by w Wolf Pack zrobić to inaczej.

Podkreśla, że Wolf Pack ma mniej humoru i jest serialem poważniejszym niż Teen Wolf. Ma być on skierowany bardziej do dorosłych widzów.

Wolf Pack - premiera w USA odbędzie się 26 stycznia 2023 roku. Data premiery w Polsce nie jest znana. W styczniu również pojawi się filmowy Teen Wolf.