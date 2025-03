Efektowne pojedynki i znani bohaterowie w nowej odsłonie. Powstaje gra planszowa Tekken

fot. Go On Board

Tekken to jedna z najpopularniejszych serii bijatyk w historii, która cieszy się zainteresowaniem graczy od ponad 30 lat. Wkrótce będą mieli oni okazję, by stoczyć pojedynki w nieco innej niż dotychczas formule.

Studio Go On Board zapowiedziało grę planszową opartą na Tekkenie. Gracze otrzymają możliwość wcielenia się w znanych bohaterów i staną do walki z wykorzystaniem kart ataków, unikalnych kombinacji oraz potężnych ciosów Rage. W zestawie znajdą się między innymi figurki wojowników oraz areny z mechanikami znanymi z Tekken 8, takimi jak Wall Break, Wall Blast i Floor Break. Odpowiednie ich wykorzystanie będzie mogło przechylić szalę zwycięstwa na korzyść gracza. Planszowa adaptacja Tekkena zaoferuje także Tryb Turniejowy z dwoma systemami rankingowymi, co pozwoli na rywalizację nawet ośmiu graczy jednocześnie.

Gra trafiła na platformę Gamefound, gdzie można śledzić jej rozwój i wesprzeć kampanię. Wspierający mogą zdobyć m.in. specjalny zestaw z legendarną postacią Angel Jin.