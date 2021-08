Teksańska masakra piłą mechaniczną - sequel. Netflix ma wyłączne prawo do dystrubucji

Fot. collider.com/materiały prasowe

Teksańska masakra piłą mechaniczną to ikoniczny slasher. Według portalu The Hollywood Reporter Netflix zarezerwował sobie wszelkie prawa do dystrybucji sequela, który będzie tworzony przez Legendary Pictures w reżyserii Davida Blue Garcii. Produkcja będzie zaczynać się w miejscu, gdzie skończył klasyk Tobe Hoopera z 1974 roku. Jest to druga taka współpraca strony streamingowej z Legendary Pictures po premierze Enoli Holmes w 2020 roku.

W sequelu zagrają Elsie Fisher, Sarah Yarkin, Jacob Latimore i Moe Dunford. Akcja dzieje się lata po wydarzeniach z oryginalnego filmu. Nikt od tego czasu nie słyszał, ani nie widział niesławnego zabójcy Leatherface'a. Więcej szczegółów na temat fabuły do tej pory nie ujawniono, jednak biorąc pod uwagę dobytek reżysera, można spodziewać się krwawego widowiska. Nowa Teksańska masakra piłą mechaniczną była kręcona w Bułgarii w 2020 roku. Za scenariuszem stoi Chris Thomas Devlin. Produkcją zajmują się Fede Alvarez, Rodolfo Sayagues, Kim Henkel, Ian Henkel i Pat Cassidy.

Teksańska masakra piłą mechaniczną - nie ma jeszcze podanej daty premiery sequela.