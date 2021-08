Teksańska masakra piłą mechaniczną - producent o rozczarowujących próbnych zdjęciach

fot. materiały prasowe

Nowa część Teksańskiej masakry piłą mechaniczną ma być kontynuacją oryginalnego filmu Tobe Hoopera z 1974 roku, gdzie widzowie zobaczą starszą wersję morderczego Leatherface'a. Mimo to projekt jest też opisany jako reboot kultowego cyklu. Początkowo za reżyserię horroru mieli odpowiadać Andy i Ryan Tohillowie, ale zostali odsunięci od projektu z powodu różnić w wizji kreatywnej ze sponsorem filmu, któremu nie przypadły do gustu materiały nakręcone podczas pierwszego tygodnia. Ich miejsce zajął David Blue Garcia. Scenariusz napisał Chris Thomas Devlin.

Producentem nowej Teksańskiej masakry piłą mechaniczną jest Fede Alvarez. W Internecie pojawiły się doniesienia, że próbne zdjęcia do filmu okazały się rozczarowujące. Twórca, który również napisał scenariusz do produkcji Nie oddychaj i jej kontynuacji, skomentował te plotki podczas podcastu dla The Boo Crew:

Był w sieci ktoś, kto powiedział, że nie poszło dobrze. Nie wiem, na jakim był pokazie… to było niesamowite. Podczas testu otrzymujesz wynik, a [film] uzyskał tak dobre wyniki [jak Nie oddychaj 2], co moim zdaniem jest lepsze niż pierwsza część Nie oddychaj. To o czymś świadczy.

Alvarez, który odpowiada także za reboot Martwego zła z 2013 roku, opowiedział o pracy nad Teksańskiej masakrze piłą mechaniczną.

Zaczęło się tak, jak z Martwym złem. Pomyśleliśmy: "Co możemy zrobić z tą postacią i tą serią?" Bardzo szanujemy spuściznę pierwszego filmu, ale jesteśmy też świadomi, że istnieje także nowa publiczność, która go nie kocha albo nic o nim nie wie, więc musimy być pewni, że im również się spodoba. W taki właśnie sposób powstała ta historia.

Nowa odsłona Teksańskiej masakry piłą mechaniczną nie posiada jeszcze daty premiery. Alvarez zapewnił, że niebawem ta informacja się pojawi.