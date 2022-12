Teleskop Webba - nowe zdjęcie galaktyki NGC 7469. W jej jądrze odkryto coś, czego do tej pory nie widziano

ESA/Webb/NASA/CSA/L. Armus/A. S. Evans

Teleskop Jamesa Webba właśnie przesłał na Ziemię nowe zdjęcie, pokazujące galaktykę spiralną NGC 7469. Ten położony w gwiazdozbiorze Pegaza obiekt ma średnicę 90 tysięcy lat świetlnych (dla porównania: Droga Mleczna posiada średnicę przeszło 105 tys. lat świetlnych) i jest oddalony od naszej planety aż o 220 mln lat świetlnych. Astronomowie rzeczonej galaktyce przyglądali się wcześniej wielokrotnie z uwagi na jej aktywne jądro (AGN); teraz wiemy już, że skrywało ono przed nami tajemnice.

Naukowcy działający w ramach programu Great Observatories All-sky LIRGs Survey (GOALS) postanowili wykorzystać Webba, aby przeniknąć przez otaczające centrum NGC 7469 wielkie warstwy pyłu kosmicznego - w badaniach obiektu jak do tej pory przeszkadzał także zwarty charakter układu. Samo serce galaktyki jest mocno rozświetlone przez gazy i pyły, które wpadają do wnętrza znajdującej się tam czarnej dziury. Nieopodal (w kosmicznej skali, rzecz jasna) niej dzieje się jednak więcej, niż do tej pory sądzono.

Astronomowie z GOALS zdołali więc odkryć wcześniej niewidziane, bardzo młode gromady gwiazdotwórcze, posiadające przeróżne kształty obłoki molekularne i dowody na to, że drobinki pyłu kosmicznego w odległości kilkuset lat świetlnych od jądra galaktyki są systematycznie niszczone. Obliczono też, że wysoce zjonizowany, rozproszony gaz atomowy opuszcza centrum NGC 7469 z zawrotną prędkością 6,4 mln kilometrów na godzinę. Zobaczcie sami (charakterystyczne, przecinające się pasy na zdjęciu to kolce dyfrakcyjne JWST - artefakty powstające wówczas, gdy docierające do obserwatorium światło załamuje się na ostrych krawędziach teleskopu):

Teleskop Webba - nowe zdjęcie galaktyki NGC 7469

Teleskop Webba - galaktyka NGC 7469