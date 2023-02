Teleskop Webba przypadkowo odkrył nową asteroidę. To najmniejszy z obserwowanych przez niego obiektów

N. Bartmann (ESA/Webb)/ESO/M. Kornmesser/S. Brunier/N. Risinger

Teleskop Webba zarejestrował prawdopodobnie najmniejszy z jak dotychczas obserwowanych przez siebie obiektów - to asteroida ulokowana w głównym pasie planetoid rozciągającym się między orbitami Marsa i Jowisza. Ma ona długość zaledwie 100-200 metrów (rozmiarem przypomina więc rzymskie Koloseum) i orbitę o wyjątkowo niskim nachyleniu. Potrzeba jednak dalszych badań, aby właściwie określić naturę rzeczonego obiektu.

Za to bądź co bądź przypadkowe odkrycie odpowiadają europejski naukowcy, którzy wykorzystywali wchodzący w skład JWST instrument MIRI, mając na celu jego kalibrację. W trakcie analizy danych pochodzących z przypatrywania się innej z asteroid pasa głównego, (10920) 1998 BC1, oczom badaczy nieoczekiwanie ukazał się inny obiekt. Jest on jedną z najmniejszych odkrytych między orbitami Marsa i Jowisza asteroid, które ze względu na swoje rozmiary bywają naprawdę trudne do wykrycia.

Thomas Müller z niemieckiego Instytutu Fizyki Pozaziemskiej Maxa Plancka komentuje całą sytuację w sposób następujący:

Rezultaty naszych badań pokazują, że nawet pozornie nieudane obserwacje Webba mogą być przydatne naukowo, jeśli tylko ma się odpowiedni sposób myślenia i odrobinę szczęścia. Choć nowo odkryta asteroida znajduje się w głównym pasie planetoid, niesamowita czułość obserwacji JWST pozwoliła nam na zobaczenie tego mniej więcej 100-metrowego obiektu z odległości ponad 100 mln kilometrów.

Oto rzeczona asteroida na wykonanej przez artystę ilustracji:

Teleskop Webba odkrywa asteroidę

Teleskop Webba - asteroida (ilustracja artysty)

Naukowcy upatrują wielkiej szansy w możliwościach Webba, który właśnie udowodnił, że jest w stanie wykrywać i badać asteroidy o długości mniejszej niż 1 kilometr. Przyjrzenie się tego typu obiektom może pomóc astronomom w pełniejszym zrozumieniu procesów wpływających na ewolucję Układu Słonecznego.