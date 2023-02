Coś dziwnego właśnie stało się na Słońcu. Naukowcy NASA nie rozumieją przyczyn tego zjawiska

NASA/Twitter/Tamitha Skov

Wokół bieguna północnego Słońca pojawił się potężny wir, powstały z oderwanych od powierzchni naszej macierzystej gwiazdy strumieni plazmy słonecznej. To przedziwne, bezprecedensowe zjawisko zarejestrowała należąca do NASA sonda Solar Dynamics Observatory, a jako pierwsza doniosła o nim na Twitterze powszechnie znana i ceniona w Stanach Zjednoczonych specjalistka od prognozy kosmicznej, doktor Tamitha Skov. Kobieta nie ukrywa swojej ekscytacji zaobserwowanym zdarzeniem; wtórują jej inni naukowcy, którzy przekonują, że coś naprawdę dziwnego dzieje się powyżej 55 stopnia szerokości geograficznej obiektu.

Badacze nie są w stanie wskazać jednoznacznej przyczyny powstania rzeczonego wiru polarnego. Scott McIntosh, fizyk zajmujący się Słońcem, pół żartem, pół serio mówi o obserwacji "żywopłotu w plazmie słonecznej", zauważając jednocześnie, że zjawisko to cechuje regularność związana z trwaniem 11-letnich cykli słonecznych. Wir najprawdopodobniej łączy się z odwracaniem się pola magnetycznego naszej gwiazdy, jednak naukowcy nie mają pojęcia, co faktycznie go napędza. McIntosh dodaje:

Ten wir pojawia się raz na każdy cykl słoneczny, formując się dokładnie na 55 stopniu szerokości geograficznej Słońca, by później wędrować w kierunku bieguna północnego. Powstaje tu fundamentalne pytanie: dlaczego tak się w ogóle dzieje? Dlaczego ten wir porusza się w stronę bieguna tylko raz, by następnie zniknąć i pojawić się 3-4 lata później dokładnie w tym samym regionie?

Wir w okolicach bieguna północnego Słońca [WIDEO]

https://twitter.com/TamithaSkov/status/1621276153075109888

Choć NASA już wcześniej rejestrowała odrywanie się strumieni plazmy słonecznej od powierzchni obiektu, powstanie takiego wiru zaobserwowano po raz pierwszy. Obserwacja regionów polarnych Słońca z Ziemi jest w zasadzie niemożliwa, gdyż na gwiazdę możemy spoglądać wyłącznie z perspektywy płaszczyzny, po której porusza się nasza planeta. Więcej światła na wyżej wspomniane zjawisko może rzucić należąca do ESA sonda Solar Orbiter, która przypatruje się Słońcu z orbity Merkurego, mogąc rejestrować zdarzenia w okolicach biegunów gwiazdy.