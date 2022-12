Teleskop Webba zapolował na chmury Tytana! Zdjęcie księżyca Saturna wywołało poruszenie w NASA

NASA/ESA/CSA/Webb Titan GTO Team/A. Pagan

Teleskop Webba powrócił do obserwacji Układu Słonecznego - na nowym zdjęciu obserwatorium został uwieczniony Tytan, księżyc Saturna. Warto przypomnieć, że mówimy tu o jednym z najciekawszych obiektów w naszym kosmicznym "sąsiedztwie"; jest on jedynym księżycem macierzystego układu, który posiada gęstą atmosferę, jak również jedynym poza Ziemią ciałem niebieskim, na którym występują morza, jeziora i rzeki - te ostatnie składają się jednak nie z wody, a z węglowodorów z metanem i etanem na czele. Wiemy już, że pracownicy NASA i innych placówek naukowych są niezwykle zadowoleni z napływających danych.

Prawdziwe poruszenie wywołały... dwie duże chmury, które spostrzeżono na półkuli północnej Tytana. Ich obecność potwierdza modele komputerowe, zgodnie z którymi chmury na rzeczonym księżycu Saturna tworzą się późnym latem, gdy powierzchnia obiektu jest mocniej niż w innych porach roku ogrzewana przez Słońce. Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba dzięki operującemu w podczerwieni instrumentowi NIRCam zdołał przeniknąć przez gęstą atmosferę Tytana, pokazując także inne struktury z Kraken Mare, wypełnionym płynnymi węglowodorami, największym jeziorem obiektu na czele.

Pierwsze zdjęcia księżyca Saturna sprawiły, że naukowcy postanowili pójść za ciosem, chcąc dowiedzieć się, czy wspomniane wcześniej chmury poruszają się lub zmieniają swój kształt - ustalenie tego faktu miałoby ogromne znaczenie dla określenia przepływu powietrza na Tytanie. W tym momencie do gry wszedł teleskop Kecka, ulokowane na Hawajach obserwatorium, jeden z największych naziemnych teleskopów na świecie.

Obsługujący go naukowcy 36 godzin po obserwacjach Webba skierowali Kecka właśnie w stronę Tytana; ku ich ogromnemu zaskoczeniu chmury uwiecznione przez JWST wciąż tkwiły w tym samym miejscu, choć najprawdopodobniej zmieniły swój kształt. Co jednak interesujące, sfotografowane przez naziemny teleskop chmury wcale nie muszą być tymi samymi, które spostrzegł Webb - nawet jeśli nie, ich obecność w tym samym miejscu zdaje się być potwierdzeniem sezonowych wzorców pogodowych na księżycu Saturna.

Spójrzcie sami - a jeśli Wam mało, na jednej z kolejnych plansz czeka na Was nie lada gratka: nowe zdjęcie słynnych Filarów Stworzenia, powstałe dzięki połączeniu fotografii wykonanych za pomocą instrumentów NIRCam i MIRI:

Teleskop Webba - Tytan (NIRCam)

Naukowcy planują kolejne obserwacje Tytana za pomocą JWST - w maju i czerwcu 2023 roku do tego celu zostanie wykorzystany instrument MIRI, którego praca dostarczy nowych informacji na temat gazów w atmosferze księżyca Saturna. Może to nas zbliżyć do znalezienia odpowiedzi na pytanie, dlaczego Tytan jest jedynym księżycem Układu Słonecznego z gęstą atmosferą, a także jaka jest prawdziwa natura białej struktury rozciągniętej w okolicach bieguna południowego obiektu.