Teleskop Webba odkrył najstarszą i najodleglejszą galaktykę, jaką widziała ludzka cywilizacja

NASA/ESA/CSA/STSCl

NASA już wcześniej informowała, że Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba został jak do tej pory 6-krotnie trafiony przez meteroidy. Jak się jednak teraz okazuje, jedno z uderzeń, do którego doszło w okresie pomiędzy 23 a 25 maja, było poważniejsze, niż początkowo zakładano. Spowodowało ono minimalne, lecz wpływające na sposób odbijania światła przez całe obserwatorium odkształcenie w segmencie C3 zwierciadła. Inżynierowie poprzez korektę jego ustawienia spróbowali zniwelować wpływ uszkodzenia na działanie urządzenia; choć nie są w stanie zrobić tego całkowicie, przełożenie na jakość pracy JWST powinno być "znikome".

Dowodem na to może być fakt, że pokazana przez NASA 10 dni temu pierwsza partia zdjęć została wykonana już po zderzeniu z największym z 6 meteroidów. Wśród tych fotografii znalazła się ta przedstawiająca Pierwsze Głębokie Pole Webba; pierwotnie ogłoszono, że ukazane na nim najdalsze obiekty mogą liczyć sobie 13,1 mld lat. Wygląda jednak na to, że te ustalenia zostały już zweryfikowane.

Najstarsza i najodleglejsza galaktyka, jaką widziała nasza cywilizacja

W czasopiśmie naukowym The Astrophysical Journal Letters na recenzję oczekuje artykuł, w którym naukowcy - na podstawie szczegółowej analizy Pierwszego Głębokiego Pola Webba - wytypowali kandydatkę na najstarszą i najodleglejszą galaktykę, którą kiedykolwiek widziano. Otrzymała ona nazwę GLASS-Z13, a wyemitowane przez nią i uchwycone przez JWST światło powstało ok. 300 mln lat po Wielkim Wybuchu (istotne jest to, że galaktyka mogła narodzić się i wcześniej) i wędrowało do nas 13,4 mld lat (sam obiekt znajduje się 33 mld lat świetlnych od Ziemi - jest to następstwo procesu rozszerzania się wszechświata). Dotychczasową rekordzistką była GN-Z11, której światło powstało mniej więcej 400 mln lat po Wielkim Wybuchu.

Naukowcy oszacowali masę GLASS-Z13 na masę miliarda Słońc - wielką tajemnicą pozostaje jednak to, dlaczego ta skala na tym poziomie formowania się kosmosu była tak duża. Obiekt ma rozciągać się na przestrzeni 4500 lat świetlnych (dla porównania: Droga Mleczna rozciąga się na przestrzeni 100 tys. lat świetlnych).

Tak prezentuje się najstarsza galaktyka (w galerii znajdziecie również zdjęcie pokazujące wspomniane wcześniej uszkodzenie teleskopu):

GLASS-Z13 - teleskop Webba