Starsze telewizory LG z obsługą Apple TV

Podczas tegorocznych targów CES w Las Vegas firma LG zapowiedziała, że wszystkie inteligentne telewizory, które trafią na rynek w tym roku, będą sprzedawane z preinstalowaną aplikacją Apple TV. Na szczęście nie tylko najnowszy sprzęt pozwoli przeglądać zasoby platformy VoD od Apple. Korporacja poinformowała o rozpoczęciu procesu integracji serwisu ze starszymi modelami telewizorów.

W pierwszej kolejności dostęp do aplikacji otrzymają użytkownicy odbiorników LG z 2019 roku. Priorytetowo potraktowano posiadaczy OLED-ów oraz modeli SM9X i SM8X z linii NanoCell, w niedalekiej przyszłości usługa pojawi się również na telewizorach UHD z linii UM7X i UM6X. Na tym jednak nie koniec, gdyż w tym roku zostanie wypuszczona także aktualizacja dla wybranych modeli z 2018 roku wprowadzająca obsługę Apple TV.

Serwis Apple udostępni klientom pełną regionalną bazę produkcji filmowych i serialowych do wypożyczenia bądź kupienia. Umożliwi również skorzystanie z oferty subskrypcyjnej Apple TV+. Dzięki temu posiadacze telewizorów LG uzyskają dostęp do takich produkcji jak The Morning Show, See czy Servant bezpośrednio z poziomu systemu webOS.