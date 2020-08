Tell Me Why - dziś premiera gry, którą poznacie w formie... serialu. Tego jeszcze nie było

Xbox Game Studios

Dziś premiera Tell Me Why, nowej produkcji od Dontnod Entertainment, studia mającego na koncie m.in. serię Life is Strange. Ich kolejne dzieło również stawia na epizodyczną strukturę, ale idzie o krok dalej, jeszcze bardziej zbliżając się w stronę klasycznych serialowych opowieści. Jest to bowiem pierwsza gra, której kolejne odcinki będą debiutować tydzień po tygodniu, w odgórnie zaplanowanych terminach (27 sierpnia, 3 września, 10 września). Co więcej, tytuł ten, wzorem produkcji dostępnych na platformach VOD, będzie dostępny w ramach subskrypcji – jest on bowiem jedną z gier, które od pierwszego dnia na rynku są dostępne w cyfrowej bibliotece usługi Xbox Game Pass.

Tell Me Why to interaktywny thriller, którego bohaterami są bliźnięta Tyler i Alyson Ronanowie. Rodzeństwo wykorzystuje wyjątkową więź, która ich łączy, by rozwikłać tajemnice swojego dzieciństwa w jednym z miasteczek na Alasce.