Halo Infinite z premierą w 2021 roku i również na Xbox One. Twórcy gry dementują plotki

Niedawno w sieci pojawiły się nieoficjalne informacje, które sugerowały, że Halo Infinite może nie trafić na rynek w 2021 roku, a wersja na konsolę Xbox One jest pod znakiem zapytania. Teraz do plotek tych postanowili odnieść się twórcy, a konkretnie John Junyszek, odpowiedzialny w 343 Industries za kontakty ze społecznością. Na swoim Twitterze napisał on wprost, że w sieci pojawia się dużo fałszywych przecieków i nie warto im wierzyć. Następnie zaś dodał, że nie ma żadnych planów dotyczących kolejnej zmiany daty premiery czy platform, na które gra trafi.

https://twitter.com/Unyshek/status/1298334578721996801

Przypominamy, że Halo Infinite miało trafić na rynek pod koniec tego roku i być jednym z tytułów startowych dla konsoli Xbox Series X. Ostatecznie jednak podjęto decyzję o przełożeniu debiutu na rok 2021. Dokładnej daty na ten moment nie podano.