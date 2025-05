fot. Max

Trwają prace przedprodukcyjne nad American Psycho, który będzie oparty na książce pod tym samym tytułem autorstwa Breta Eastona Ellisa. Według plotek, film w reżyserii Luki Guadagnino, nie będzie remakiem, lecz nową adaptacją powieści.

Patrick Schwarzenegger o występie w American Psycho

Obecnie trwa casting do ról oraz rozmowy z aktorami. Początkowo mówiło się, że w Patricka Batemana wcieli się Jacob Elordi, ale w grudniu 2024 roku ogłoszono, że rola przypadła Austinowi Butlerowi. Podano oficjalnie, że podpisał kontrakt na angaż. Jednak wygląda na to, że mogły to być plotki, a aktor był na razie tylko brany pod uwagę. Z kolei Kerry Barden, która pełniła funkcję dyrektora castingu w filmie American Psycho z 2000 roku powiedział, że Butler pasowałby bardziej do roli Paula Allena (wcześniej granego przez Jareda Leto) ze względu na swoją urodę.

Natomiast gotowość do zagrania głównej roli w nowej adaptacji zgłosił Patrick Schwarzenegger, gwiazda Białego Lotosu i Pokolenia V. Już wcześniej przyznawał, że to jego marzenie, aby zagrać Batemana. Jeden z fanów zasugerował na X, że to byłaby idealna rola dla niego, na co aktor odpisał, że "niczego bardziej by nie chciał".

American Psycho (2000) - opis fabuły

Ekranizacja kontrowersyjnej powieści Breta Eastona Ellisa 'American Psycho' opowiada o losach Patricka Batemana (Christian Bale), przystojnego, wykształconego i niezwykle inteligentnego maklera z Wall Street. Dwudziestosiedmioletni Patrick mieszka w luksusowym apartamencie i ubiera się w najdroższych sklepach. W dzień zarabia fortunę na operacjach giełdowych, w nocy wiedzie drugie życie, o którym wie tylko on sam .... i jego ofiary. Patrick jest bowiem seryjnym zabójcą, którego wyczyny niejednemu spędziłyby sen z powiek. Czuje się bezkarny i drwi sobie z wszystkiego i wszystkich. Nikt ani nic nie jest w stanie go powstrzymać. Jak daleko zdoła się posunąć...? [Opis dystrybutora]