The Tender Bar - zwiastun filmu George'a Clooneya. Oscarowy kandydat

fot. materiały prasowe

The Tender Bar to dramat oparty na pamiętniku nagrodzonego Pulitzerem J.R. Moehringera. Jest to historia o J.R. (Tye Sheridan), którzy dorasta w Long Island. W barze wujka Charliego (Ben Affleck) szuka kogoś, kto zastąpi mu ojca. Jego matka (Lily Rabe) zmaga się z codziennością, by dać synowi dobrego życie i szanse, jakich sama nie miała. Chce opuścić dom swojego ojca (Christopher Lloyd), w którym zmuszeni są mieszkać. J.R. natomiast zaczyna podążać za romantycznymi i zawodowymi marzeniami.

The Tender Bar - zwiastun

W obsadzie są Ben Affleck, Lily Rabe, Christopher Lloyd, Tye Sheridam. Daniel Ranieri, Max Casella, Sondra James, Max Martini, Michael Braun, Matthew Delamater, Rhenzy Feliz, Ivan Leung oraz Briana Middleton. George Clooney wyreżyserował na podstawie scenariusza zdobywcy Oscara Williama Monahana (Departed, Gambler).

Clooney i Grant Heslov są producentami. Ted Hope, J.R. Moehringer oraz Barbara A. Hall są producentami wykonawczymi.

The Tender Bar - premiera w amerykańskich kinach 17 grudnia. Film musi mieć emisję, aby startować w walce o Oscary, 7 stycznia 2022 roku trafi do Amazon Prime Video na całym świecie.