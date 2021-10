Women Is Losers - zwiastun filmu od HBO Max z gwiazdą Shang-Chi

fot. HBO Max

Women Is Losers to nowy film platformy HBO Max. Do sieci trafił zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Akcja filmu dzieje się w latach 60. w San Francisco. Błyskotliwa i utalentowana katolicka uczennica Celina Guerrera prowadzi trudne życie, pełne zasad, których musi przestrzegać. Tak jest, dopóki niedyskrecja nie spowoduje szeregu niszczących konsekwencji. Gdy Celina mierzy się ze złożonymi przeszkodami bycia młodym i samotnym, postanawia wznieść się ponad ucisk ubóstwa i zainwestować w przyszłość.

W obsadzie produkcji znajdują się Lorenza Izzo, Simu Liu, Chrissie Fit i Bryan Craig. Film został napisany i wyreżyserowany przez Lissette Feliciano, dla której jest to debiut fabularny.

Women Is Losers - premiera filmu na platformie HBO Max 18 października.