Tenet będzie kluczowym filmem w okresie pandemii koronawirusa. Tak twierdzi ekspert

Według wszelkich informacji, spekulacji, opinii i zapowiedzi, w lipcu 2020 roku w większości krajów świata kina powinny być otwarte. Chociaż do tego czasu wiele się może jeszcze zmienić i decyzje mogą zostać opóźnione, trwają analizy i spekulacje, co się wydarzy.

Jedną z największych i zarazem pierwszych premier będzie Tenet, który wchodzi na ekrany w połowie lipca 2020 roku. Jak donosi The Washington Post, cała sytuacja z tym filmem będzie mieć kluczowe znaczenia dla branży filmowej.

Powołują się na głos producenta z Hollywood, który pozostaje anonimowy. Twierdzi on, że jeśli Tenet zostanie opóźniony lub jego premiera poniesie porażkę komercyjną, każda studio od razu przesunie swoje premiery. Będzie to największy sprawdzian, które badania społeczne są najbliższe prawdy. Jedne bowiem mówią, że Amerykanie chętnie wybiorą się do kina pomimo pandemii, inne, że nie mają najmniejszego zamiaru, póki na 100% nie będzie bezpiecznie.

To jest też dylemat, z którym muszą zmierzyć się producenci z Warner Bros., bo mogą liczyć, że będzie dobrze, stęsknieni ludzie wrócą do kin, ale w czasie pandemii, gdy jeszcze nie ma szczepionki i cały czas można się zarazić, nic nie jest pewne. Dlatego nic nie ma zaskoczenia, iż wspomniany producent uważa, że ewentualna porażka lub przesunięcie Tenet doprowadzi do wycofania wszystkich premier do końca 2020 roku.

Nie jest to też wniosek jakoś szczególnie odkrywczy, bo można było domyślić się, że pierwszy duży film pokaże każdemu jak wygląda rynek naprawdę w dobie pandemii. Wszyscy mogą spekulować, że ludzie pójdą, lub nie wybiorą się do kina, ale rzeczywistość może to brutalnie zweryfikować. A w przypadku takiej superprodukcji jak Tenet mówimy o potencjalnej stracie setek milinów dolarów, jeśli sprawdzi się negatywny scenariusz.

Według wcześniejszych doniesień Warner Bros. ma podjąć ostateczne decyzje w związku z Tenet do czerwca 2020 roku.

