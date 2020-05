Tenet - historia zaskoczy? Nowa intrygująca informacja o filmie Nolana

Jak donosi Screenrant.com, na portalu Amazon ruszyła przedsprzedaż książki o kulisach tworzenia filmu Tenet. Sam jej tytuł jest nową i bardzo intrygującą informacją, bo mówi o: kwantowej zimnej wojnie. Tytuł książki to: The Secrets of Tenet: Inside Christopher Nolan's Quantum Cold War.

Wiemy, że historia Tenet ma związek z czasem, bo nawet sam trailer sugerował dziwne machinacje. Szczegóły nadal pozostają tajemnicą i nawet ta nowa informacja to jedynie punkt wyjścia do spekulacji i dyskusji.

Tenet - premiera wciąż ustalona jest na 17 lipca 2020 roku. Warner Bros. ma niedługo oznajmić, czy zmienią ją, czy będą się jej trzymać. Jednak według ekspertów przesunięcie jest formalnością, a wszelkie badania na temat chęci powrotu Amerykanów do kin mówią jasno: wprowadzenie nowości od razu po ich otwarciu w trakcie pandemii zakończy się klapą każdego filmu.