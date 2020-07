Tenet - film Christophera Nolana opóźniony na czas nieokreślony

fot. materiały prasowe

Tenet to jedno z najbardziej oczekiwanych widowisk w tym roku. Z powodu epidemii koronawirusa premiery największych hollywoodzkich projektów są przesuwane. Do tej pory nowy film Christophera Nolana trzymał się sierpniowego terminu. Teraz jednak portal Variety podaje, że produkcję usunięto z kalendarza premier w USA, co oznacza, że film na pewno nie pojawi się w kinach w zaplanowanym miesiącu.

Ruch ze strony Warner Bros. wydaje się być rozsądny biorąc pod uwagę wciąż rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem w Stanach Zjednoczonych. Pierwotnie film miał zadebiutować 17 lipca, ale został potem przesunięty na 12 sierpnia. Na razie nie podano informacji dotyczącej nowej daty, ale ma zostać ona ujawniona "wkrótce". Co ciekawe, studio rozważa ponoć bardziej "elastyczny" scenariusz dystrybuowania filmu. Variety podaje, że Toby Emmerich, prezes Warner Bros. planuje wypuszczenie filmu wcześniej poza USA w krajach, gdzie pandemia została względnie opanowana. Także w samych Stanach Zjednoczonych pokazywanie filmu miałoby być rozłożone w czasie w poszczególnych miastach/stanach.

Dodatkowo studio Warner Bros. zdecydowało się przesunąć datę premiery filmu Obecność 3 z 11 września na 4 czerwca 2021 roku. Czy to oznacza, że także wrześniowe daty są zagrożone? Na tym etapie trudno stwierdzić. O nowej dacie Tenet poinformujemy od razu, gdy będzie znana.

Tenet