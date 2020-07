Tenet - oto oficjalny czas trwania nowego filmu Christophera Nolana

fot. Warner Bros.

Tenet to zdecydowanie jeden z najbardziej, jeśli nie najbardziej w tej chwili oczekiwany film tego roku, który na poważnie może przyciągnąć widzów z powrotem do kin po okresie zamknięcia. Po kilku perypetiach związanych z przesuwaniem premiery widowiska kampania promocyjna produkcji powoli porusza się do przodu. W sieci pojawiła się informacja dotycząca metrażu filmu. Otóż będzie on trwał dokładnie 149 minut i 59 sekund. To oznacza, że będzie to jeden z krótszych filmów w dorobku Christophera Nolana, zaraz za Mrocznym Rycerzem z 2008 roku, który trwał 152 minuty.

Tenet

W filmie główny bohater znany jako Protagonist uzbrojony tylko w jedno, tytułowe słowo, wyrusza z misją zapobiegnięcia III Wojny Światowej przez środowisko międzynarodowego szpiegostwa. Ma on za zadanie dokonać inwersji, czyli zmiany kierunku czasu. W obsadzie znajdują się między innymi John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine, Aaron Taylor-Johnson, Himesh Patel, Clemence Poesy i Kenneth Branagh.

Tenet - premiera filmu w USA 12 sierpnia.