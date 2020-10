Tenet - kiedy premiera na Blu-ray? Jest potencjalna data

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: materiały prasowe

Jak donosi portal Film Stories premiera światowa Tenet na DVD i Blu-ray ma odbyć się 15 grudnia 2020 roku. Zakłada się, że w podobnym terminie będzie też premiera w VOD, ale na razie nie wiadomo, jaki portal kupi dystrybucję na świecie. Ani czy będzie to platforma PVOD czy SVOD jak Netflix. Zakładamy, że w grudniu Tenet trafi też do platform w Polsce.

Przypomnijmy, że Tenet był zapowiadany jako zbawca kina, ale film okazał się spektakularną klapą finansową. Nie tylko nie udało się rozruszać rynku i zainteresować widzów do powrotu do kin, ale film nawet nie zarobił na zwrot inwestycji. Ze sprzedaży biletów Tenet zebrał 307,7 mln dolarów przy budżecie 205 mln dolarów plus koszty promocji (przeważnie 100-150 mln dolarów). Według analityków powodem jest lęk przed powrotem do kin z uwagi na pandemię koronawirusa.

Według różnych źródeł film musiałby zebrać od 500 do 800 mln dolarów, by wyjść na zero. Obecnie jest to fizycznie niemożliwe.