25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy - film zaraz pokona Pętlę. Nowe wyniki Box Office

fot. Robert Pałka

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy ponownie zajmuje pierwsze miejsce w zestawieniu Box Office Polska. Tym razem film przyciągnął w weekend 80 794. Jest to wynik prawie dwa razy mniejszy niż w świetnym drugim weekendzie, ale i tak należy zaliczyć go do udanych. Niewykluczone, że wzrost zakażeń koronawirusem w Polsce oraz zwiększenie reżimów sanitarnych w wielu powiatach (zmiana restrykcji sprzedaży biletów z 50% na 25% na salę) ma na to wpływ. Do tej pory film obejrzało 530 705 osób. Za tydzień na pewno ten film będzie najpopularniejszym tytułem od otwarcia kin w czerwcu, bo pobije wynik Pętli, która do tej pory przyciągnęła 532 901.

Drugie miejsce nieoczekiwanie należy do filmu katastroficznego Greenland, który tym razem zainteresował 23 283 widzów. Pomimo o wiele mniejszej dystrybucji niż konkurencja (najmniejsza liczba kopii w top 10) oraz negatywnych recenzji, jest to umiarkowany sukces. Do tej pory produkcję obejrzało 88 395 osób.

screen z YouTube

Podium zamyka ponownie Mulan z wynikiem 21 509 osób. Do tej pory superprodukcja Disneya przyciągnęła solidną liczbę 262 231 widzów.

Nowy polski film nie zawojował rynku jak Pętla czy 25 lat niewinności. Jak zostać gwiazdą przyciągnął tylko 20 409 widzów. Nie jest to oczywiście tak fatalny wynik jak w przypadku Jak najdalej stąd Piotra Domalewskiego, który po tragicznym debiucie wypadł z TOP 10.

Pętla notuje spore spadki. Tym razem do kina wybrało się 18 069 osób. Podobnie jak Tenet, którego zainteresowanie jest coraz bardziej mizerne. Na film wybrało się 6 879 osób. Łącznie obejrzało go 286 786 Polaków.