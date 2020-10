Box office - dwa chińskie filmy z ponad 150 mln dolarów na koncie w weekend. Tenet przekracza 300 mln na świecie

warner bros.

W czasie, gdy kolejne duże premiery kinowe amerykańskich blockbusterów są przekładane na 2021 rok, to już chińskie kino jak widać wraca do wielkiej formy, jeśli chodzi o wyniki w box office. Otóż dwa filmy z tego kraju, My People My Homeland oraz Jiang Ziya: Legend Of Deification z Enlight zarobiły ponad 150 mln dolarów w długi weekend w Państwie Środka (1-4 października). Pierwszy z nich zgromadził 157,5 mln dolarów, co jest oczywiście najlepszym, globalnym otwarciem tego roku natomiast drugi 151,7 mln dolarów. Na trzecim miejscu znalazło się Leap, opowieść o chińskich siatkarkach. Produkcja zarobiła 23,4 mln dolarów, co po dodaniu wyniku otwarcia sprzed tygodnia daje łącznie 71, 2 mln dolarów.

Tenet przekroczył w ubiegły weekend 300 ml dolarów globalnie. Składa się na to 2,7 mln dolarów z USA (45,1 mln dolarów łącznie) oraz 11,5 mln dolarów na świecie z 57 rynków. Obecnie wynik widowiska Christophera Nolana wynosi 307 mln dolarów. Jednak bardzo ciekawą sytuacją w amerykańskim box office jest to, że Disney ponownie wydał w kinach komedię Hokus pokus z 1993 roku. Film zgromadził ponad 1,9 mln dolarów zajmując 2. miejsce w amerykańskim box office. Na trzecim miejscu w USA znaleźli się Nowi mutanci z milionem dolarów na koncie.