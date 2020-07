Tenet - Regal Cinemas aktualizuje datę premiery filmu po czym... całkowicie usuwa film z harmonogramu

fot. Melinda Sue Gordon / EW.com / Warner Bros.

Jak wiemy, studio Warner Bros. odwołało globalną premierę filmu Tenet (ostatnim terminem był 12 sierpnia 2020 roku). W pewnym momencie Regal Cinemas zaktualizowało jednak swoją witrynę, ogłaszając, że Tenet otworzy "Labor Day Weekend" (w USA jest to pierwszy weekend września); zrzuty ekranu udostępnione na Twitterze potwierdzają, że Regal w pewnym momencie miał informacje, zgodnie z którymi nowy film Christophera Nolana miałby trafić do kin już 4 września, ledwie kilka tygodni po planowanej jeszcze niedawno premierze.

Teraz jednak strona filmu Tenet została całkowicie usunięta z serwisu Regal - jakiekolwiek ślady po nim i nowej dacie premiery zniknęły. Nastał zatem czas zawieszenia, w którym studio musi podjąć decyzję, kiedy rzeczywiście może sobie pozwolić na wpuszczenie obrazu do kin. VOD nie wchodzi, rzecz jasna, w grę, co wydaje się potwierdzać John Stankey (dyrektor generalny AT&T), mówiąc, że byłby bardzo zaskoczony, gdyby Tenet lub nowa Wonder Woman ominęło kina.