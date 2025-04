The Last of Us: sezon 2 - easter eggi z odcinków 1-3. Ziarna kawy, czworonożny pracownik miesiąca i inne

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Od premiery 1. odcinka 2. sezonu The Last of Us wiele się wydarzyło, a osoby nieznające materiału źródłowego z pewnością spotkał szok. Druga seria serialu HBO zbliża się już do połowy siedmioodcinkowego sezonu, dlatego warto w tym miejscu zerknąć w tył i sprawdzić, co też twórcy serialu przygotowali dla fanów gier. The Last of Us na pierwszy rzut oka jest wierną adaptacją, która niektóre sceny przenosi jeden do jednego ze świata gier do rzeczywistości. Pojawiają się jednak pewne zmiany, które graczom podobają się mniej lub bardziej.

The Last of Us: sezon 2, odcinek 3 - recenzja spoilerowa

Na podstawie tekstów BuzzFeed przygotowaliśmy dla Was listę easter eggów z pierwszych trzech odcinków 2. sezonu The Last of Us. Celem tej listy nie jest jednak wskazywanie palcem wszystkich zmian lub identycznych momentów, a jedynie tych najciekawszych. Niektóre z nich nie odnoszą się nawet do gry!

The Last of Us: sezon 2 - easter eggi z odcinków 1-3

Oto lista najciekawszych easter eggów z pierwszych odcinków 2. sezonu. Tu znajdziecie futrzatego pracownika miesiąca, znaczenie rozsypywania ziarenek kawy na grobie Waszej ulubionej postaci czy też mniejsze i większe różnice pomiędzy serialem a growym oryginałem z 2020 roku.