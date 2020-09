Tenet - otwarcie w polskich kinach jest znane. Są wyniki z weekendu

Warner Bros

Tenet miał premierę w środę 26 sierpnia w polskich kinach. Jak udało nam się ustalić, film przyciągnął w weekend 54 tysiące osób. Samo weekendowe otwarcie jest najwyższe z filmów, które miały premierę w trakcie pandemii koronawirusa po ponownym otwarciu kin w czerwcu 2020 roku. Na drugim miejscu jest. Scooby-Doo! - animacja w premierowy weekend przyciągnęła 50 tysięcy widzów. Jak donosi Krzysztof Spór na swojej stronie od środy łącznie obejrzało hit Nolana aż 90 tysięcy widzów, więc o 30 tysięcy więcej niż Scooby-Doo z przedpremierowymi.

W przypadku otwarcia Tenet istotny jest kontekst zainteresowanie filmami Christophera Nolana. Oczywiście kwestia pandemii koronawirusa i reżim sanitarny (50% sprzedanych biletów na salę) mają wpływ na mniejszy wynik weekendowy. Jednak patrząc na TOP 3 otwarć hitów Nolana, one nie były na jakichś bardzo wysokich poziomach: Mroczny Rycerz Powstaje (158,6 tys widzów), Incepcja (149,9 tys widzów) oraz Mroczny Rycerz (110,2 tys widzów). Do tego możemy jedynie doliczyć Interstellar do grona filmów Nolana, które przekroczyły 100 tysięcy widzów na otwarciu w naszym kraju. Dlatego też koniec końców Tenet na tle innych filmów Nolana i w kontekście pandemii nie wygląda tak źle. Jednak trudno nie kryć rozczarowania osiągniętym wynikiem - w końcu mówiło się, że ludzi są głodni nowych, głośnych filmów i to on przełamię niemoc placówek spowodowaną przez wpływ koronawirusa. Po całym szumie, gigantycznej liczbie seansów i braku wielkich superprodukcji jako alternatyw można było oczekiwać lepszego wyniku. Nawet w tym okresie czasu.

Wyniki w Polsce mają oczywiście związek z otwarciem poza USA, które wyniosło 53 mln dolarów. W okresie przed pandemią uznawalibyśmy taką kwotą za klapę. Pamiętajmy, że według analityków film musi zebrać 800 mln dolarów, by wyjść na zero. W tym aspekcie jednak liczyć się będzie długa emisja w kinach, czyli tzw. długie nogi. W nadchodzącym czasie największą konkurencją na świecie będzie Mulan, która w wielu krajach trafi na ekrany kin Dopiero kolejne dni i weekendy pokażą, czy Tenet ma szansę osiągnąć sensowny wynik, czy inwestycja w ten projekt przegra z koronawirusem.

Nowi mutanci nie znaleźli dużego zainteresowania wśród widzów w Polsce. Jak udało nam się ustalić, do kin wybrało się 15 366 osób.