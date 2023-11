Terminator: The Anime Series - teaser serialu. Netfix zdradza szczegóły

fot. Netflix

Terminator: The Anime Series to 8-odcinkowy serial osadzony w uniwersum filmów z serii Terminator. Wyjawiono jednak, że tym razem historia w pełni skupi się na nowych postaciach. Za animację odpowiada studio Production G. To jest pierwszy przypadek, gdy produkcja w tym uniwersum doczekała się animacji.

Terminator: The Anime Series - teaser

Terminator: The Anime series - opis

Wojna w przyszłości pomiędzy resztkami ludzkości a nieskończoną armią maszyn trwa od dekad. W 1997 roku sztuczna inteligencja znana jako Skynet uzyskała świadomość i rozpoczęła wojnę z ludźmi. Pomiędzy tą przyszłością a przeszłością stoi wojowniczka, która cofa się w czasie, aby zmienić los ludzkości. Pojawia się w 1997 roku, by chronić naukowca Malcolma Lee, który planuje stworzyć nową sztuczną inteligencję, mającą konkurować ze Skynetem. Gdy Malcolm boryka się z moralnymi dylematami dotyczącymi swojego dzieła, poluje na niego zabójca z przyszłości, który na zawsze zmieni los jego trójki dzieci.

Showrunnerem, twórcą i scenarzystą jest Mattson Tomlin, który pracował przy Batmanie Matta Reevesa oraz planowanej kontynuacji. Poza tym na koncie ma takie filmy jak Power, Matka/Android oraz Chora pamięć. Masahi Kudo odpowiada za reżyserię.

Terminator: The Anime Series - data premiery nie została ogłoszona.